ПОЛИТИКА
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Румыны попробуют еще раз
В Румынии снова президентские выборы — после «дисквалификации» победителя из-за подозрений в работе на внешние силы. Но и теперь в фаворитах избирателя кто-то «не тот»
Румыны попробуют еще раз
/ AFP
4 мая 2025 г.

В воскресенье в Румынии проходит первый тур повторных президентских выборов — попытка вывести страну из глубочайшего политического кризиса последних десятилетий, возникшего после аннулирования прошлогоднего голосования. Тогда победу в первом туре одержал ультраправый аутсайдер Кэлин Джорджеску, однако суд признал результаты недействительными на фоне обвинений в фальсификациях и вмешательстве России — Москва свою причастность отрицает.

В нынешней кампании участвуют 11 кандидатов. Наиболее вероятными претендентами на выход во второй тур 18 мая называют националиста Джорджа Симиона, мэра Бухареста Никушора Дана и ветерана-центриста Крина Антонеску. Дан, бывший антикоррупционный активист, делает ставку на лозунг «Честная Румыния» и курс на реформы в рамках ЕС. Антонеску, напротив, призывает сохранить проевропейский вектор, не прибегая к радикализму.

Симион, лидер партии AUR, выступает с «трампистских» позиций, близких к американскому движению MAGA. Он открыто говорит о «разрушении страны политическим эстеблишментом» и обвиняет власти в подрыве демократии. Его кампания строится на риторике «семья, нация, вера и свобода» — и активно мобилизует сторонников бывшего кандидата Джорджеску, который был отстранен от участия в выборах и теперь остается символом антиэлитных настроений.

Выборы в Румынии проходят на фоне высокой инфляции, экономических трудностей и растущего недоверия к институтам. Скандал вокруг отмены предыдущих выборов и отстранения Джорджеску вызвал резкую критику как со стороны России, так и со стороны ряда западных фигур, включая вице-президента США Джей Ди Вэнса и Илона Маска. В этих условиях исход выборов приобретает не только внутриполитическое, но и внешнеполитическое значение, определяя, останется ли Румыния надежным партнером НАТО и ЕС.

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