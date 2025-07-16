В среду в сирийской столице прогремел мощный взрыв. Как сообщает местное госагентство SANA, причины происшествия выясняются. Почти одновременно израильская армия подтвердила удар по входу в здание Генерального штаба Сирии, расположенного в правительственном квартале Дамаска, рядом с Министерством обороны. По данным сирийского телевидения, два человека получили ранения.

Удар стал прямым продолжением ультиматума, выдвинутого накануне министром обороны Израиля Исраэлем Кацем. Он потребовал от сирийского руководства немедленно вывести вооруженные силы из города Эс-Сувейда, пригрозив в противном случае «повысить уровень военного давления». «Сирийский режим должен освободить друзов в Эс-Сувейде и отвести свои силы», — заявил министр. По его словам, Израиль действует в интересах друзского населения Сирии и намерен добиваться «демилитаризации юга страны».

В самой Эс-Сувейде двумя днями ранее вспыхнули ожесточенные столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами. Поводом стал захват автотранспорта, после чего стороны начали брать заложников среди мирных жителей. Погибли не менее 30 человек, около 100 получили ранения.

Для стабилизации обстановки в регион были направлены части Минобороны и МВД Сирии, но их колонны подверглись нападениям: 18 сирийских солдат погибли, 9 оказались в плену. Израильские ВВС позже нанесли пять ударов по позициям сирийской армии в окрестностях Эс-Сувейды.