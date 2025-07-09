Украина внесла в список разыскиваемых лиц двух ключевых российских чиновников — главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова. Обоих Киев обвиняет в посягательстве на территориальную целостность страны.

Министерство внутренних дел и Служба безопасности Украины утверждают, что Набиуллина и Кравцов якобы «причастны к поддержке российских действий на оккупированных украинских территориях».

Кравцова объявили в розыск еще в апреле 2025 года, Набиуллину — в январе 2023 года. Однако публично МВД Украины сообщило об этом только сейчас.

По версии украинских силовиков, Кравцов содействовал легитимации российской политики на аннексированных территориях через образовательную систему. Набиуллина же управляла финансовыми структурами, обслуживавшими оккупацию.

Оба также внесены в базу скандального сайта «Миротворец», публикующего данные о лицах, которых считают угрозой суверенитету Украины.

СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественным фигурам. Чаще всего это касается поддержки войны и отрицания права Украины на территориальную целостность. В качестве доказательств украинская сторона использует публичные заявления, интервью и участие в пропагандистских мероприятиях.

В декабре 2024 года СБУ заочно приговорила спикера Госдумы Вячеслава Володина к 15 годам лишения свободы. Среди других заочно обвиненных — певец Григорий Лепс, телеведущая Ольга Скабеева и актер Иван Охлобыстин. Все трое активно поддерживают военные действия против Украины и оккупацию ее восточных регионов и Крыма.

В ответ Москва возбуждает уголовные дела против украинских военных и политиков. Так, в июле 2024 года МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ОК «Запад» генерала Игоря Довганя.

Набиуллина также попала под санкции Британии, США и Австралии еще в сентябре 2022 года. Ей запрещен въезд, а также заморожены активы в этих странах, если они будут обнаружены. Примечательно, что Евросоюз до сих пор не ввел персональные санкции против главы ЦБ.



