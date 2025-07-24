Директор национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала рассекреченный доклад, в котором она обвиняет Барака Обаму в «государственной измене» и попытке сорвать победу Дональда Трампа на выборах 2016 года.

На пресс-брифинге в Белом доме 23 июля Габбард заявила, что документ «разоблачает грубое использование разведданных в политических целях». Она обвинила Обаму и его команду в организации кампании по дискредитации Трампа и в создании «фиктивного» расследования о российском вмешательстве.

Рассекреченный отчет подготовили республиканцы в комитете по разведке Палаты представителей 18 сентября 2020 года. Он ставит под сомнение выводы ЦРУ и других спецслужб о том, что Россия пыталась помочь Трампу победить. Авторы доклада считают, что ЦРУ использовало нечеткие и неподтвержденные данные, чтобы связать Владимира Путина с поддержкой Трампа.

Однако в документе почти нет новых доказательств, которые бы действительно опровергали выводы американской разведки. В 2017 году спецслужбы США пришли к выводу, что Россия действительно вмешалась в выборы, взламывая переписку демократов и распространяя дезинформацию в соцсетях.

Однако команда Трампа решила переиначить факты в свою пользу. Габбард подала заявление в Минюст, в котором прямо обвинила Обаму в «долгосрочном заговоре против американского народа». Она утверждает, что экс-президент якобы намеренно инициировал сфальсифицированное расследование.

Демократы резко раскритиковали действия Габбард. Они считают, что Белый дом пытается отвлечь внимание от громкого дела педофила Джеффри Эпштейна. Накануне Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что имя Трампа всплывает в досье Эпштейна, равно как и имена десятков других звезд.

Сенатор Марк Уорнер заявил: «Они (команда Трампа) рассекречивают все, кроме того, что действительно важно — досье на Эпштейна».

В ответ на вопрос об этом деле Дональд Трамп снова перевел внимание на кейс 2016 года: «Настоящая охота на ведьм — это преступления Обамы. Он виновен. Это — государственная измена».

Представитель Обамы назвал обвинения «абсурдными попытками отвлечь внимание от реальных проблем».





