Буря на рынках и страх перед рецессией сплотили необычную коалицию: миллиардеры, которые раньше поддерживали Дональда Трампа, теперь открыто бьют тревогу. Причина — его новая тарифная политика, которую называют не иначе как «безумием», пишет Financial Times (FT).

Кен Лэнгон, сооснователь Home Depot и ветеран среди доноров Республиканской партии, в интервью FT резко раскритиковал торговые пошлины Трампа: «46% на Вьетнам? Да это звучит так, будто вы говорите вьетнамцам: «Не звоните сюда больше».

Он считает, что президент «плохо консультирован», а политика — «чересчур агрессивная, все принято слишком поспешно, без шанса на серьезные переговоры».

Новая система пошлин включает 10% для всех стран и индивидуальные ставки, рассчитанные по сложной и, по мнению критиков, абсурдной формуле. Итог: обвал S&P 500 на 10% за неделю, паника на рынках, инвесторы в шоке.

Сразу несколько других магнатов присоединились к Лэнгону. Миллиардер Стэнли Дракенмиллер заявил: «Я не поддерживаю пошлины выше 10%». Билл Акман, финансист и сторонник Трампа в избирательной кампании 2024 года, назвал политику «грубейшей ошибкой».

Даже Илон Маск, крупнейший донор Трампа, высказался против: «Нужна зона без пошлин между США и Европой». Когда же Маска спросили о том, что он думает о Питере Наварро — главном торговом советнике Трампа, и, как считается, идеологе тарифной войны — глава Tesla ответил: «Он ни черта не построил».

Джейми Даймон из JPMorgan предупреждает: тарифы разгонят инфляцию и могут втянуть экономику в рецессию. А Уилбур Росс, бывший министр торговли первой администрации Трампа, признал: последствия оказались «более разрушительными, чем ожидалось».

Вместо жесткой атаки Лэнгон предлагает простой план: 10% для всех — и дипломатия. Пока же бизнес погружается в «период экстремального страха перед неизвестностью».

Итог: даже союзники Трампа требуют пересмотра. В воздухе — паника, рынок шатает, а торговая война уже началась и грозит больнее всего ударить именно по США.



