Польша понизила уровень дипломатических отношений с Венгрией, отозвав своего посла в Будапеште — об этом 17 июля сообщил МИД в Варшаве. Причиной стало предоставление Венгрией убежища Марцину Романовскому, бывшему замминистра юстиции и депутату от правящей до 2023 года партии «Право и справедливость» (PiS), обвиняемому в хищениях и участии в организованной преступной группе.

Представитель польского МИД Павел Вронский назвал действия Будапешта «враждебным шагом» и нарушением принципа лояльности внутри ЕС. Он подтвердил, что теперь Польшу в Венгрии представляет поверенный в делах. Венгерский замминистра иностранных дел Левенте Мадьяр назвал ответ Варшавы «беспрецедентным» и выразил надежду на восстановление отношений.

Романовский покинул Польшу в декабре 2024 года после лишения депутатской неприкосновенности. По версии венгерской стороны, дело против него в Польше «политически мотивировано», поскольку расследования ведутся правительством Дональда Туска в отношении ряда бывших чиновников PiS.

Отношения между Варшавой и Будапештом заметно ухудшились с приходом ко власти коалиции Туска. Польша настаивает на более глубокой интеграции в ЕС и поддерживает Украину. Венгрия же выступает против усиления санкций и военной поддержки Киева. Однако с 6 августа у Будапешта может появиться союзник: пост президента Польши займет избранный кандидат от PiS — евроскептик Кароль Навроцкий.