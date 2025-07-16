Кремль по-своему истолковал ультиматум президента США Дональда Трампа, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их данным, в Москве восприняли слова главы Белого дома как сигнал: у РФ есть 50 дней, чтобы завершить летнее наступление в Украине без риска новых санкций.

До начала сентября санкции США не вступят в силу — это развязывает РФ руки и дает возможности оккупировать больше территории за оставшиеся полтора месяца лета.

В высших эшелонах российской власти уверены: 50 дней хватит, чтобы добиться успеха на фронте или дождаться, пока Трамп снова передумает.

«За 50 дней все может измениться — и на поле боя, и в головах политиков США и НАТО», — написал сенатор Константин Косачев.

На фоне массированных ракетных и дроновых атак РФ выиграла паузу, отмечает CNN. Украинцы страдают от обстрелов, но в Москве уже выдохнули с облегчением, пусть и временным. Белый дом мог ввести немедленные и более жесткие меры — например, тарифы в 500%, как предлагали сенаторы.

Но вместо этого Трамп ограничился угрозами и пообещал отправить Украине оружие через НАТО. 16 июля президент США заявил, что Пентагон уже отправил первую партию оружия, однако в Киеве пока не подтвердили это.

Кремль отреагировал сдержанно.

«Нам нужно осмыслить заявление из Вашингтона», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В реальности же Россия не сильно боится новых санкций, отмечает CNN. Страна уже живет под сотнями ограничений — за вмешательство в выборы, аннексию Крыма, действия в Сирии и отравления в Европе. Экономика держится на обходных схемах, а власти не меняют курс.

Глава МИД РФ Сергей Лавров так и заявил в ответ на угрозы США ужесточить санкции: «Мы справлялись и будем справляться. Не сомневаюсь».

А на российском ТВ ведущие сменили риторику и начали сравнивать Трампа с Джо Байденом: мол, снова обещает оружие и давит на Москву.

«Разницы между ними уже нет», — сказала телеведущая Ольга Скабеева.