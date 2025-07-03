На фоне нового масштабного наступления России в Украине решение президента США Дональда Трампа может склонить ход войны в пользу Москвы, пишет Washington Post (WP).

Трамп 1 июля остановил передачу Киеву важнейшей военной помощи, включая ракеты-перехватчики для систем Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды и боеприпасы для истребителей F-16. Эти вооружения были одобрены еще при администрации Байдена и уже находились на складах в Польше. Заморозка, как сообщается, началась в начале июня, но стало известно о ней только сейчас.

Пентагон объяснил шаг тем, что американские арсеналы опустели. Часть техники планировалось вернуть в США или передать Израилю. Несмотря на то что Пентагон в четыре раза увеличил заказы на Patriot, производство этих сложных систем занимает годы. Администрация Трампа заявила, что решение принято «в интересах Америки». Однако критики считают его отказом от поддержки Украины в самый критический момент.

Президент России Владимир Путин отверг все предложения о перемирии и усилил атаки на востоке Украины. Под угрозой захвата Сумская и Днепропетровская области.

На фоне острой нехватки оружия и личного состава, украинская армия испытывает серьезные трудности, уточняет WP. Потери Украины превышают 400 тыс. человек, многие мужчины бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. В то же время Россия активно пополняет ряды заключенными, мигрантами и бедняками, обещая им выплаты и амнистию, отмечает газета.

Киев отвечает дерзкими ударами — как, например, операция «Паутина» 1 июня, в ходе которой дроны уничтожили или повредили треть российских дальних бомбардировщиков. Однако такие акции не останавливают наступление российских войск, которое продолжается шаг за шагом.

Европа пытается восполнить пробел, оставленный американцами. В апреле ЕС впервые с 2022 года обогнал США по объему военной помощи Украине, предоставив около $85 млрд. Но из-за десятилетий недофинансирования и раздробленной оборонной промышленности европейские страны не в состоянии быстро нарастить производство, поясняет WP.

Заморозка Трампа произошла именно тогда, когда Украине особенно нужна поддержка. Если Киев падет, виной будет не недостаток украинского мужества, а неспособность Америки выполнить свои обязательства, заключает издание.



