Израильские власти рассматривают возможность нанесения новых ударов по ядерным объектам Ирана, если получат подтверждение о возобновлении обогащения урана, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники. Один из сценариев — попытка Тегерана эвакуировать высокообогащенный уран с ранее поврежденных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане, которые были атакованы Израилем и США в июне.

По данным издания, поводом для новой атаки может стать любое восстановление элементов ядерной программы. Израиль также рассматривает попытки Ирана по ремонту инфраструктуры по обогащению урана как потенциальную красную линию.

Главный советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Рон Дермер заявил после визита в Вашингтон, что президент США Дональд Трамп может поддержать израильскую операцию при определенных условиях. Дермер встречался с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Вечером 7 июля в Белом доме ожидается личная встреча Трампа и Нетаньяху, где иранская тема станет ключевой.

Атака на Иран, начатая Израилем 13 июня, официально была направлена на уничтожение оборонной и ядерной инфраструктуры. 22 июня к ней присоединились США, применив бомбы для разрушения укрепленных подземных объектов. По заявлению Трампа, иранская ядерная программа была «полностью уничтожена». Тегеран же признал только серьезные повреждения.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Тегеран все еще обладает запасами в размере более чем 400 кг обогащенного урана и, в случае необходимости, сможет возобновить обогащение за несколько месяцев.

В ближайшие дни Стив Уиткофф планирует встретиться в столице Норвегии с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, чтобы попытаться возобновить прерванные ядерные переговоры.