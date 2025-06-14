Минимум 100 человек погибли в результате вооруженного нападения на деревню в северо-центральном штате Бенуэ в Нигерии, сообщила в субботу правозащитная организация Amnesty International Nigeria. Атака произошла в период с вечера пятницы до раннего утра субботы в населенном пункте Йелевата.

Десятки людей числятся пропавшими без вести, сотни получили ранения и остались без надлежащей медицинской помощи. «Многие семьи были заперты и сожжены внутри своих спален. Очень много тел сгорели до неузнаваемости», — заявили в Amnesty International.

Представитель полиции штата Бенуэ Удеме Эдет подтвердил факт нападения в Йелевате, но не уточнил количество жертв. Хотя исполнители атаки пока не установлены, подобные нападения часто происходят в северных регионах Нигерии, где местные скотоводы и фермеры конфликтуют из-за ограниченного доступа к земле и воде.

Фермеры обвиняют скотоводов, преимущественно народности фулани, в выпасе скота на их полях и уничтожении урожая. Скотоводы настаивают, что эти земли являются пастбищными маршрутами, которые были впервые закреплены законом в 1965 году, через пять лет после обретения страной независимости.

В прошлом месяце в районе Гвер-Уэст того же штата вооруженные люди, предположительно скотоводы, убили как минимум 20 человек. В апреле в соседнем штате Плато погибли не менее 40 человек.