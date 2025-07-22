ВОЗ заявила, что израильские военные нанесли удары по складу и жилому комплексу ее сотрудников в Дейр-эль-Балахе, что поставило под угрозу гуманитарную работу в секторе Газа.

Всемирная организация сообщила, что израильские военные вошли на территорию ее базы, заставили женщин и детей уходить пешком через зону боевых действий, а мужчин — включая сотрудников — заковали в наручники, раздетыми допросили и обыскали под дулом оружия.

Двое сотрудников ВОЗ и двое их родственников были задержаны. Позже троих освободили, один остается под стражей. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус потребовал немедленного освобождения задержанного.

Организация заявила, что ее главный склад, находящийся в зоне эвакуации, также подвергся атаке 20 июля. Внутри начался пожар и произошли взрывы.

21 июля, по словам организации, жилье сотрудников подверглось трем ударам. Они вызвали пожар, серьезные разрушения и поставили под угрозу жизни сотрудников и их семей, включая детей.

В тот же день израильские танки впервые вошли в южные и восточные районы города — до этого Израиль не проводил особо крупных операций в черте Дейр-эль-Балаха.

По данным местных медиков, танковые обстрелы повредили жилые дома и мечети, убив как минимум трех человек и ранив несколько других.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик отметил, что удары наносились по объектам ООН, несмотря на то, что их координаты были заранее переданы сторонам конфликта. Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал происходящее «разрушением последних линий жизнеобеспечения» в Газе.

По данным Минздрава Газы, 21 июля израильские удары убили не менее 130 человек и ранили более тысячи — это один из самых тяжелых дней июля.

Рано утром 22 июля, по данным Минздрава, израильские танки открыли огонь по лагерю Аль-Шати, где находились перемещенные семьи. Погибли как минимум 12 человек, десятки получили ранения.