1 августа 2025 г.
Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.
В ходе беседы была обсуждена ситуация в Газе. Были рассмотрены возможные шаги в направлении признания Государства Палестина в рамках резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.
Также состоялся обмен мнениями по поводу последней ситуации в Сирии.
Другой телефонный разговор глава турецкого внешнеполитического ведомства сегодня провел с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.
В ходе беседы были обсуждены усилия по достижению прекращения огня в Газе.