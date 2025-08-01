ТУРЦИЯ
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Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с коллегами из Саудовской Аравии и Катара
В центре обсуждений были ситуация в Газе и Сирии
Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные разговоры с коллегами из Саудовской Аравии и Катара
Глава МИД Турции Хакан Фидан / TRT Haber
1 августа 2025 г.

Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в Газе. Были рассмотрены возможные шаги в направлении признания Государства Палестина в рамках резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

Также состоялся обмен мнениями по поводу последней ситуации в Сирии.

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Другой телефонный разговор глава турецкого внешнеполитического ведомства сегодня провел с премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль Тани.

В ходе беседы были обсуждены усилия по достижению прекращения огня в Газе.

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