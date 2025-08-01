Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

В ходе беседы была обсуждена ситуация в Газе. Были рассмотрены возможные шаги в направлении признания Государства Палестина в рамках резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН.

Также состоялся обмен мнениями по поводу последней ситуации в Сирии.