ПОЛИТИКА
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Кремль: Трамп не зол на Путина
Кремль заявил, что Дональд Трамп не говорил дословно о «гневе» на Владимира Путина, несмотря на прямые цитаты в американской прессе
Кремль: Трамп не зол на Путина
Дмитрий Песков / Reuters
31 марта 2025 г.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова президента США Дональда Трампа о президенте РФ Владимире Путине были искажены. Он подчеркнул, что речь не идет о прямых цитатах.

«Это не были закавыченные цитаты», — сказал Песков на брифинге в понедельник. Он отметил, что часть высказываний Трампа, процитированных американскими СМИ, была пересказана вольным стилем.

Песков добавил, что Путин открыт к переговорам с Трампом, но пока таких контактов не планируется.

Он также сообщил, что Москва работает над инициативами по украинскому урегулированию, но конкретные детали пока не разглашаются.

«Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Эта работа ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это все-таки процесс, растянутый во времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции», — пояснил Песков.

Ранее NBC News сообщило, что Трамп «очень зол» на Путина за предложение ввести в Украине внешнее управление под эгидой ООН. Вопреки заявлению Кремля, телеканал опубликовал цитаты Трампа в закавыченном виде.

«Если мы с Россией не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине, и если я решу, что это вина России — хотя это может быть и не так — но если я решу, что это вина России, я введу вторичные пошлины на нефть. На всю нефть, поступающую из России», — заявил Трамп.

Он уточнил, что речь идет о пошлинах в размере 25–50%. По его словам, те, кто покупают нефть из России, не смогут вести бизнес в США.

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