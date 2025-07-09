ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Суд признал Россию виновной в авиакатастрофе рейса MH17
ЕСПЧ впервые официально возложил на Москву ответственность за сбитый в 2014 году пассажирский самолет, летевший из Малайзии в Нидерланды
Суд признал Россию виновной в авиакатастрофе рейса MH17
/ AP
9 июля 2025 г.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду официально признал Россию ответственной за сбитый в июле 2014 года малайзийский пассажирский самолет рейса MH17. В катастрофе погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Как отмечается в тексте документа, самолет был поражен российской ракетой «Бук», выпущенной с территории, контролируемой поддерживаемыми Москвой сепаратистами на юго-востоке Украины.

Суд также признал Россию виновной в грубых нарушениях международного права на территории Украины. Это первое решение международного суда, прямо обвиняющее Москву в систематических нарушениях с начала полномасштабной войны в 2022 году.

В Страсбурге рассматривались четыре дела, поданных Украиной и Нидерландами, включая обвинения в массовых нарушениях прав человека, депортации украинских детей и атаке на гражданский авиалайнер.

В Кремле отвергли решение ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе и намерены игнорировать его предписания. «Не собираемся выполнять, считаем их ничтожными», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Окружной суд Гааги назвал граждан РФ Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко в качестве лиц, причастных к сбитию «Боинга». Они заочно приговорены к пожизненным срокам и порядка 16 млн евро штрафов суммарно.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us