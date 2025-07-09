Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в среду официально признал Россию ответственной за сбитый в июле 2014 года малайзийский пассажирский самолет рейса MH17. В катастрофе погибли 298 человек, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Как отмечается в тексте документа, самолет был поражен российской ракетой «Бук», выпущенной с территории, контролируемой поддерживаемыми Москвой сепаратистами на юго-востоке Украины.

Суд также признал Россию виновной в грубых нарушениях международного права на территории Украины. Это первое решение международного суда, прямо обвиняющее Москву в систематических нарушениях с начала полномасштабной войны в 2022 году.

В Страсбурге рассматривались четыре дела, поданных Украиной и Нидерландами, включая обвинения в массовых нарушениях прав человека, депортации украинских детей и атаке на гражданский авиалайнер.

В Кремле отвергли решение ЕСПЧ по делу об авиакатастрофе и намерены игнорировать его предписания. «Не собираемся выполнять, считаем их ничтожными», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Окружной суд Гааги назвал граждан РФ Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также гражданина Украины Леонида Харченко в качестве лиц, причастных к сбитию «Боинга». Они заочно приговорены к пожизненным срокам и порядка 16 млн евро штрафов суммарно.