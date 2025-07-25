Американская компания Intel отказалась от строительства полупроводникового завода в Магдебурге стоимостью 30 млрд евро. Об этом заявил гендиректор Лип-Бу Тан, комментируя финансовый отчет за второй квартал: «Мы решили не продолжать ранее запланированные проекты в Германии и Польше».

Проект, известный как Silicon Junction, был анонсирован в 2022 году и должен был создать 3 тыс. рабочих мест в восточной Германии. В июне 2023 года правительство пообещало выделить 10 млрд евро субсидий — крупнейшую государственную помощь в истории ФРГ. Однако уже в 2024 году Intel отложила строительство на два года.

По словам министра экономики Саксонии-Анхальт Свена Шульце, решение не стало неожиданностью: «У Intel серьезные внутренние проблемы, а в США вновь курс «Америка прежде всего». Оба фактора неблагоприятны для инвестиций в Европе».

Ряд экономистов, включая Штефана Кутса из Института мировой экономики в Киле, приветствовали отмену сделки. Он заявил, что государство должно создавать условия для инвестиций, а не управлять ими с помощью субсидий и директив, иначе это приведет в тупик.

Финансирование проекта фактически не успели выплатить. Власти Магдебурга на момент публикации не прокомментировали решение Intel.