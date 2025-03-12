Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил поддержку членству Турции в Европейском союзе во время совместной пресс-конференции с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

«Мы надеемся, что процесс вступления Турции в Европейский союз (ЕС) станет реалистичным и осязаемым процессом. Мы всегда поддерживали Турцию в этом отношении и будем поддерживать», — заявил Туск.

Встреча лидеров стала важным этапом в развитии двусторонних отношений. Польский премьер подчеркнул прочность основ сотрудничества между странами в сферах обороны и экономики, отметив схожесть исторического опыта обеих стран в борьбе за независимость.

Туск заявил о готовности сторон развивать отношения в оборонной сфере и стремлении увеличить объем торговли до 15 млрд долларов. Особое внимание было уделено восстановлению Украины, что, по словам премьера, открывает новые возможности как для польских, так и для турецких компаний.

Польский лидер также отметил потенциал сотрудничества в восстановлении Сирии: «Конечно, роль Турции в восстановлении и стабилизации Сирии нельзя отрицать».

Среди перспективных проектов Туск выделил возможное сотрудничество в строительстве высокоскоростной железнодорожной системы, подчеркнув опыт Турции в этой области, которым Варшава намерена воспользоваться.

В начале выступления польский премьер поздравил турецкую сторону с Рамазаном и отметил годовщину принятия национального гимна Турции.