ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Швеция заказала рекордный объем боеприпасов
Заводы в ЮАР и Норвегии изготовят снаряды на полмиллиарда долларов — крупнейшее вложение Стокгольма в артиллерию с 1980-х
Швеция заказала рекордный объем боеприпасов
/ AFP
10 июля 2025 г.

Швеция заключила два крупных контракта с Rheinmetall Denel Munition (Германия–ЮАР) и Nammo (Норвегия) на поставку артиллерийских снарядов общей стоимостью 526 млн долларов. Это крупнейшее подобное вложение страны с 1980-х годов.

Контракт с южноафриканским заводом Rheinmetall предусматривает поставки осколочно-фугасных снарядов и метательных зарядов для гаубиц Archer уже с текущего года и до 2027-го.

Шведские САУ Archer поставлялись в Украину в рамках военной помощи — первые такие установки Киев получил в 2023 году. Система отличается высокой точностью, автоматизированной перезарядкой и дальностью стрельбы до 50 км.

Nammo начнет поставки в 2028 году, обеспечив Швецию 155-мм осколочно-фугасными снарядами дальностью до 40 км. Согласно оценке шведских военных, каждая такая единица обходится примерно в $8000 — таким образом, общая сделка эквивалентна примерно 60 тыс. снарядов, что сопоставимо с месячным расходом артиллерии ВСУ в 2024 году.

Министр обороны Паль Йонссон назвал контракты «жизненно важной инвестицией в безопасность Швеции и НАТО».

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us