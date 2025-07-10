Швеция заключила два крупных контракта с Rheinmetall Denel Munition (Германия–ЮАР) и Nammo (Норвегия) на поставку артиллерийских снарядов общей стоимостью 526 млн долларов. Это крупнейшее подобное вложение страны с 1980-х годов.

Контракт с южноафриканским заводом Rheinmetall предусматривает поставки осколочно-фугасных снарядов и метательных зарядов для гаубиц Archer уже с текущего года и до 2027-го.

Шведские САУ Archer поставлялись в Украину в рамках военной помощи — первые такие установки Киев получил в 2023 году. Система отличается высокой точностью, автоматизированной перезарядкой и дальностью стрельбы до 50 км.

Nammo начнет поставки в 2028 году, обеспечив Швецию 155-мм осколочно-фугасными снарядами дальностью до 40 км. Согласно оценке шведских военных, каждая такая единица обходится примерно в $8000 — таким образом, общая сделка эквивалентна примерно 60 тыс. снарядов, что сопоставимо с месячным расходом артиллерии ВСУ в 2024 году.

Министр обороны Паль Йонссон назвал контракты «жизненно важной инвестицией в безопасность Швеции и НАТО».