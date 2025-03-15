Ни один из вариантов наращивания поставок трубопроводного газа из России в Европу не будет простым. ЕС продолжает курс на полный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году, отмечает Bloomberg.

До начала войны в Украине Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, обеспечивая около 40% спроса. Топливо поступало по нескольким газопроводам в более чем 20 стран. Однако к 2024 году, по данным Международного энергетического агентства, доля России в импорте ЕС сократилась до 14%.

На данный момент единственным рабочим маршрутом остается нитка «Турецкого потока», по которой газ идет в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и Черное море.

Перспективы восстановления других маршрутов остаются туманными. Поврежденные «Северные потоки» требуют ремонта, но он не проводился более трех лет. Германия также не выдала разрешения на их эксплуатацию.

Возобновление транзита по газопроводу «Ямал — Европа» возможно только с согласия Польши, которая категорически против поставок газа из России.

Bloomberg отмечает, что самым простым вариантом мог бы стать транзит через Украину, прекращенный 31 декабря из-за истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». До закрытия этот маршрут обеспечивал менее 5% спроса Европы.

Дополнительную проблему создают разорванные контракты. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG расторгли долгосрочные соглашения с «Газпромом». Итальянская Eni SpA и французская Engie SA требуют через суд компенсации за прекращение поставок в 2022 году.

Некоторые трейдеры считают, что поставки российского газа могут увеличиться после окончания войны. Однако Bloomberg отмечает, что даже в этом случае их объемы будут ограничены.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил возобновление поставок газа в Европу при достижении договоренностей между Москвой и Вашингтоном по вопросам энергетики. По его словам, это пошло бы ЕС на пользу, так как он получил бы «дешевый российский газ».