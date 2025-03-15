ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Российский газ в Европе: шансов мало
ЕС намерен отказаться от российского газа к 2027 году, что делает его возвращение маловероятным
Российский газ в Европе: шансов мало
ЕС намерен отказаться от российского газа к 2027 году / Reuters
15 марта 2025 г.

Ни один из вариантов наращивания поставок трубопроводного газа из России в Европу не будет простым. ЕС продолжает курс на полный отказ от российских энергоресурсов к 2027 году, отмечает Bloomberg.

До начала войны в Украине Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, обеспечивая около 40% спроса. Топливо поступало по нескольким газопроводам в более чем 20 стран. Однако к 2024 году, по данным Международного энергетического агентства, доля России в импорте ЕС сократилась до 14%.

На данный момент единственным рабочим маршрутом остается нитка «Турецкого потока», по которой газ идет в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и Черное море.

Перспективы восстановления других маршрутов остаются туманными. Поврежденные «Северные потоки» требуют ремонта, но он не проводился более трех лет. Германия также не выдала разрешения на их эксплуатацию.

Возобновление транзита по газопроводу «Ямал — Европа» возможно только с согласия Польши, которая категорически против поставок газа из России.

Bloomberg отмечает, что самым простым вариантом мог бы стать транзит через Украину, прекращенный 31 декабря из-за истечения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». До закрытия этот маршрут обеспечивал менее 5% спроса Европы.

Дополнительную проблему создают разорванные контракты. Немецкая Uniper SE и австрийская OMV AG расторгли долгосрочные соглашения с «Газпромом». Итальянская Eni SpA и французская Engie SA требуют через суд компенсации за прекращение поставок в 2022 году.

Некоторые трейдеры считают, что поставки российского газа могут увеличиться после окончания войны. Однако Bloomberg отмечает, что даже в этом случае их объемы будут ограничены.

Ранее президент РФ Владимир Путин допустил возобновление поставок газа в Европу при достижении договоренностей между Москвой и Вашингтоном по вопросам энергетики. По его словам, это пошло бы ЕС на пользу, так как он получил бы «дешевый российский газ».

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us