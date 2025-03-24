Белый дом подтвердил, что журналист был непреднамеренно добавлен в групповой чат, в котором официальные лица США по национальной безопасности планировали удар по повстанцам-хуситам.

Главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил в понедельник, что его добавили в группу сообщений Signal, в которую входили аккаунты, обозначенные как советник по национальной безопасности Белого дома Майкл Уолтц и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«На данный момент сообщение, о котором было сообщено, представляется подлинным, — заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в заявлении для BBC. — Мы выясняем, как в цепочку был добавлен случайный номер».

11 марта Голдберг получил запрос на соединение в зашифрованном приложении для обмена сообщениями Signal от аккаунта, который, как утверждалось, принадлежал Уолцу. Два дня спустя, 13 марта, журналиста добавили в чат Signal под названием «Группа PC по хуситам», где высокопоставленные чиновники обсуждали планирование военной операции.

В какой-то момент во время обсуждения ударов аккаунт с именем «JD Vance», казалось, не согласился с Трампом. «Я не уверен, что президент осознает, насколько это не соответствует его посланию Европе прямо сейчас, — написал аккаунт Вэнса примерно в 8:15 14 марта. — Существует дополнительный риск, что мы увидим умеренный или значительный скачок цен на нефть».

Голдберг пишет, что изначально «сильно сомневался в подлинности этой группы, потому что не мог поверить, что руководство национальной безопасности США будет общаться в Signal о предстоящих военных планах».

Члены Конгресса от обеих партий выразили возмущение после раскрытия этой информации. Некоторые демократы уже призывают к расследованию и потенциальным последствиям для причастных должностных лиц.

«Это возмутительное нарушение национальной безопасности, и головы должны полететь», — заявил конгрессмен Крис Делузио.

Сенатор Марк Уорнер, главный демократ в комитете Сената по разведке, написал в X: «Эта администрация небрежно обращается с самой секретной информацией нашей страны, и это делает всех американцев менее защищенными».

Представитель хуситов сообщил в X, что в результате ударов 15 марта погибли 53 человека.