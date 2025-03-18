Бундестаг большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий ослабление «долгового тормоза» для военных и инфраструктурных расходов.

Ранее «долговой тормоз» ограничивал объем заимствований государства. Однако теперь его решили смягчить, чтобы выделить дополнительные средства на оборону и нужды федеральных земель. В рамках реформы также согласовано создание специального инфраструктурного фонда объемом 500 млрд евро.

Инициативу, разработанную фракцией ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), поддержали 513 депутатов. Против выступили 207 парламентариев, воздержавшихся не было.

Перед голосованием ХДС/ХСС и СДПГ удалось заручиться поддержкой партии «Зеленые». В новом созыве бундестага, который начнет работу на следующей неделе, эти три партии уже не смогут собрать две трети голосов, необходимых для изменения Конституции. Поэтому правящие силы стремились принять закон до завершения работы нынешнего состава парламента.

Теперь законопроект должен одобрить Бундесрат — орган, представляющий интересы федеральных земель.

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры Фридрих Мерц заявил, что этот финансовый пакет — «четкое послание нашим партнерам и друзьям, а также противникам, врагам нашей свободы: мы способны защитить себя».

Механизм «долгового тормоза» был закреплен в Конституции Германии в период правления Ангелы Меркель. Критики считают, что он ограничивает государственные инвестиции и может привести к отставанию Германии от стран, активно развивающих свою экономику.

Дискуссии о необходимости наращивания оборонных расходов в Германии усилились после победы Дональда Трампа на выборах в США. Он неоднократно подчеркивал, что европейским странам следует самим заботиться о своей безопасности, не рассчитывая на защиту со стороны Вашингтона.