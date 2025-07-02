Решение Вашингтона приостановить военную помощь Киеву – болезненный удар для Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский в ответ на решение о приостановке поставок ракет для систем ПВО Patriot и критически важных боеприпасов.

«Это решение, безусловно, очень неприятное для нас... и болезненное», — заявил украинский депутат.

Власти Украины постоянно призывают западных союзников увеличить поставки вооружений для защиты от российских воздушных атак. Однако Соединенные Штаты, напротив, прекратили поставки после проверки американских запасов. Решение принял глава политического управления Пентагона Элбридж Колби на фоне обеспокоенности Минобороны США сокращением собственных арсеналов артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов.

Представительница Белого дома Анна Келли объяснила приостановку приоритетом американских интересов. «Это решение было принято, чтобы поставить интересы Америки на первое место после проверки Министерством обороны военной поддержки и помощи нашей страны другим странам по всему миру. Сила армии США остается неоспоримой — просто спросите об этом Иран», — заявила она.

Под сокращение попали поставки нескольких десятков ракет Patriot, нескольких тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, более ста ракет Hellfire, свыше 250 снарядов GMLRS, а также десятков гранатометов и ракет Stinger. Приостановка происходит в момент активизации российских воздушных атак.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно обсуждал возможную закупку комплексов Patriot с Дональдом Трампом в Гааге, однако договоренностей достигнуто не было. Американский лидер заявил, что у Вашингтона недостаточно этих систем и они нужны самим США.