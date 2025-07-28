Президент США Дональд Трамп усиливает давление на Россию, сократив срок для заключения мирного соглашения с Украиной до 10–12 дней. Он отметил, что на данный момент никаких существенных продвижений в переговорах не достигнуто. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, подчеркнув, что не видит смысла ждать дольше.

«Слишком много людей погибает. Ему [Путину] нужно заключить сделку», — заявил Трамп, выразив разочарование тем, что все предыдущие попытки достичь перемирия провалились.

«Три раза казалось, что мы близки к прекращению огня, может, к миру. И вдруг в Киев и другие места летят ракеты. [...] Мы думали, что мы договорились много раз, а потом президент Путин выходит и начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, по Киеву, и убивает много людей в доме престарелых или где-то еще», — сказал он, избегая слова «ложь» в адрес Путина, но выражая недовольство.

«Я не хочу так поступать с Россией, я люблю русский народ, это замечательные люди», — добавил Трамп, уточняя, что точный срок ультиматума — 10 или 12 дней — он подтвердит «сегодня вечером или завтра». Изначально он давал России 50 дней, но решил ускорить процесс из-за отсутствия прогресса.

Главный советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поблагодарил Трампа в соцсетях за «твердую позицию и четкий сигнал о мире через силу».

«Спасибо Президенту США Дональду Трампу за твердую позицию и четкий сигнал — мир через силу. Президент Трамп заявил, что сокращает срок, который он дал Путину для завершения войны, потому что считает ответ очевидным, — заявил Ермак. — Это принцип, который полностью разделяет Президент Украины Владимир Зеленский».