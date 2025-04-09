ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Китай рекомендует гражданам избегать войн
В Пекине отреагировали на сообщения о попадании в украинский плен двух граждан КНР. И призвали соотечественников держаться подальше от вооруженных конфликтов
Китай рекомендует гражданам избегать войн
/ AFP
9 апреля 2025 г.

Пекин призвал своих граждан держаться подальше от зон конфликтов после того, как украинские войска заявили о задержании двух китайских граждан, сражавшихся на стороне России в Донецкой области.

МИД Китая отверг «безосновательные» утверждения о присутствии большего числа китайцев на фронте и сообщил, что проверяет эти сведения.

«Китай всегда настоятельно рекомендовал своим гражданам избегать участия в вооруженных конфликтах в любой форме», — заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, по словам которого его войска столкнулись с шестью китайскими бойцами, и «в рядах российских сил их гораздо больше». Зеленский назвал происходящее «очередным свидетельством того, что [президент РФ Владимир] Путин не хочет закончить войну».

По данным Telegraph, западные разведслужбы полагают, что речь, вероятнее всего, идет не о регулярных подразделениях, а о наемниках, завербованных Россией по неофициальным каналам.

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