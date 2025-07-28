Президент США Дональд Трамп выразил раздражение в связи с тем, как его администрация реагирует на всплеск интереса к делу Эпштейна, пишут источники The Washington Post.

Собеседники издания утверждают, что Трамп разочарован отсутствием скоординирированной стратегии у своих чиновников. Те, в свою очередь, рассчитывали, что тема быстро сойдет на нет. Однако под давлением общественного внимания президент начал требовать действий.

Один из источников сообщил WP, что глава государства рассматривает возможность кадровых перестановок. Другой отметил, что Трамп пока не хочет усугублять ситуацию отставками: «Он не хочет создавать еще больший спектакль, увольняя кого-либо».

Под особым вниманием оказалась генеральный прокурор Пэм Бонди. Она неоднократно заявляла о планах опубликовать документы по делу Эпштейна, но также участвовала в подготовке меморандума, предлагавшего отложить публикацию. На фоне растущего давления Трамп поручил ей рассекретить материалы.

Стивен Солцбург, бывший сотрудник Минюста и преподаватель юридической школы Университета Джорджа Вашингтона, заявил, что администрация Белого дома «полностью просчиталась с тем накалом страстей, который сами же и разожгли».

По данным WP, файлы Эпштейна включают свидетельские показания, служебные отчеты и справки, содержащие информацию о его связях с влиятельными политиками и бизнесменами. Среди упомянутых — сам Дональд Трамп. The Wall Street Journal ранее сообщала, что его имя несколько раз встречается в материалах.

В мае этого года, по информации WP, Минюст доложил Трампу о содержании части документов. После этого президент заявил, что не посещал частный остров Эпштейна и обвинил в связях с ним Билла Клинтона. По словам Трампа, Клинтон бывал на острове 28 раз. Представители бывшего президента признали факт общения с Эпштейном, но утверждают, что не знали о его преступлениях.

Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение к проституции несовершеннолетних, а в 2019 году арестован повторно — за торговлю людьми. Он покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.