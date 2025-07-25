ПОЛИТИКА
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России придется «либо продать, либо утилизировать» свой последний авианосец
Глава совета директоров «Объединенной судостроительной корпорации» заявил, что ремонт «Адмирала Кузнецова» больше не имеет смысла
России придется «либо продать, либо утилизировать» свой последний авианосец
«Адмирал Кузнецов» на ремонте / Public domain
25 июля 2025 г.

Андрей Костин, возглавляющий совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» и российский банк ВТБ, фактически поставил точку в судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»: по его словам, продолжать ремонт корабля бессмысленно — слишком стар и слишком дорог. «Ему уже за сорок, и содержать его крайне затратно. Думаю, он будет либо продан, либо пойдет на металлолом», — сказал Костин в интервью «Коммерсанту».

Судьба единственного российского авианосца остается неопределенной уже много лет. Корабль, построенный ещё в СССР, ремонтируют с 2017 года — но сроки завершения работ постоянно сдвигались. Последним официальным планом был 2024 год. Однако проект сопровождали аварии, пожары, гибель людей и миллиардные убытки. В 2018 году затонул единственный док, способный принимать такой корабль. В 2019-м и 2022-м на борту случались пожары. Ущерб только от одного из них оценили в полмиллиарда рублей.

Издание «Известия» сообщало две недели назад, что Минобороны также склоняется к отказу от «Кузнецова». Официальных комментариев ведомство пока не давало.

Сам корабль был заложен в 1982 году как «Леонид Брежнев», но стал «Адмиралом Кузнецовым» и флагманом Северного флота уже в постсоветской России. Он мог нести до 28 самолетов и 24 вертолетов, но за всю свою службу участвовал в боевых действиях лишь однажды — у берегов Сирии в 2016 году. Тогда Россия впервые применила палубную авиацию в бою, однако потеряла два истребителя при посадке.

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