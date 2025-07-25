Андрей Костин, возглавляющий совет директоров «Объединенной судостроительной корпорации» и российский банк ВТБ, фактически поставил точку в судьбе авианосца «Адмирал Кузнецов»: по его словам, продолжать ремонт корабля бессмысленно — слишком стар и слишком дорог. «Ему уже за сорок, и содержать его крайне затратно. Думаю, он будет либо продан, либо пойдет на металлолом», — сказал Костин в интервью «Коммерсанту».

Судьба единственного российского авианосца остается неопределенной уже много лет. Корабль, построенный ещё в СССР, ремонтируют с 2017 года — но сроки завершения работ постоянно сдвигались. Последним официальным планом был 2024 год. Однако проект сопровождали аварии, пожары, гибель людей и миллиардные убытки. В 2018 году затонул единственный док, способный принимать такой корабль. В 2019-м и 2022-м на борту случались пожары. Ущерб только от одного из них оценили в полмиллиарда рублей.

Издание «Известия» сообщало две недели назад, что Минобороны также склоняется к отказу от «Кузнецова». Официальных комментариев ведомство пока не давало.

Сам корабль был заложен в 1982 году как «Леонид Брежнев», но стал «Адмиралом Кузнецовым» и флагманом Северного флота уже в постсоветской России. Он мог нести до 28 самолетов и 24 вертолетов, но за всю свою службу участвовал в боевых действиях лишь однажды — у берегов Сирии в 2016 году. Тогда Россия впервые применила палубную авиацию в бою, однако потеряла два истребителя при посадке.