Высокопоставленная израильская делегация отправится в Белый дом в начале следующей недели для стратегических консультаций по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на израильские и американские источники.

По данным издания, израильская делегация, в состав которой войдут представители Совета нацбезопасности, армии, разведки и МИД, проведет переговоры с американской стороной во главе с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем.

Главная цель встречи — координация действий на случай военной эскалации, а именно на случай если Израиль решит атаковать ядерные объекты Ирана. Израильское руководство всерьез рассматривает такой сценарий, так как считает маловероятным, что Иран примет ультиматум США. Помимо иранского вопроса, стороны обсудят войну в Газе и переговоры Израиля и Ливана по спорной границе.

На фоне жесткой позиции Трампа и отказа Тегерана от уступок вероятность военного столкновения продолжает расти. В начале недели президент США отправил верховному лидеру Ирана Али Хаменеи официальное письмо, в котором дал Тегерану два месяца на заключение нового ядерного соглашения. В противном случае Вашингтон пригрозил «серьезными последствиями», включая новые санкции и военные удары по ядерным объектам.

По данным источников Axios, письмо Трампа носит жесткий и бескомпромиссный характер. США требуют от Ирана полного демонтажа всех элементов его ядерной программы: прекращения обогащения урана, отказа от ракетных разработок и любых работ по созданию ядерного оружия. Если Иран не согласится, Вашингтон готов пойти на решительные меры, включая военные удары при координации с Израилем.

Хаменеи отверг требования Трампа, заявив, что они лишь усилят санкции и давление на страну. Однако, по словам главы МИД Ирана Аббаса Арагчи, Тегеран пока оценивает ситуацию и рассматривает возможный ответ. Несмотря на это, большинство аналитиков сходятся во мнении, что Иран не пойдет на уступки, так как условия США фактически требуют полной капитуляции и полного демонтажа его ядерной программы.





