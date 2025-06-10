ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
ООН: Израиль и США создают смертельные ловушки в Газе
БАПОР обвинило Израиль и частные охранные компании США в создании системы гуманитарной помощи, которая ведет к гибели людей
ООН: Израиль и США создают смертельные ловушки в Газе
Гуманитарные центры в Газе стали смертельными ловушками / AA
20 часов назад

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что так называемые гуманитарные центры, созданные Израилем при поддержке частных американских компаний, превращаются в смертельные ловушки для жителей сектора Газа.

«Еще один день раздачи помощи — еще один день смертей. Каждый день мы получаем сообщения о погибших и десятках раненых у пунктов распределения, контролируемых израильскими и американскими частными охранными структурами», — говорится в заявлении агентства.

По словам представителей БАПОР, эта система унижает людей, заставляя их идти десятки километров пешком в поисках еды. Она исключает наиболее уязвимые группы населения и жителей отдаленных районов.

«Эта система не направлена на борьбу с голодом», — подчеркивается в заявлении.

Агентство призвало обеспечить безопасную и всеохватывающую систему доставки помощи в Газу под контролем ООН. По мнению БАПОР, именно такая структура — с участием агентства и международных партнеров — способна эффективно отвечать на гуманитарные потребности.

«У БАПОР есть опыт, знания и доверие со стороны местного населения. Израиль должен снять блокаду и позволить ООН выполнять свою миссию без препятствий», — отмечает агентство.

По данным БАПОР, на складах за пределами сектора Газа находятся около 6000 грузовиков с гуманитарной помощью. Часть продуктов уже начала портиться, срок годности лекарств истекает.

«Это катастрофическая ситуация: еда пропадает, а люди продолжают умирать от голода», — говорится в заявлении.

Истории
Захарова призывает Баку не выдергивать слова из контекста
Китайские редкоземы растопят сердце Трампа?
Трамп присвоил себе победу над Гитлером
Генсек НАТО: перемирие в Украине может привести к…
Казахстан готовится запретить никабы
Удары по Киеву и Одессе: есть погибшие
Израиль депортирует активистов «Флотилии свободы»
Республиканцы разглядели выгоду в протестах
Азербайджан резко ответил на заявление Мединского
Израильский генерал заявил о «победе ХАМАС»
Россия боится превращения Украины в «огромный Карабах»
НАТО готовится к конфликту с Россией
Россия выдвигает новые условия мира
«Аморальный» и «безрассудный»: Калифорния намерена судиться с Трампом из-за ввода войск
США и Израиль рвутся вывести миротворцев из Ливана
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us