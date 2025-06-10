Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявило, что так называемые гуманитарные центры, созданные Израилем при поддержке частных американских компаний, превращаются в смертельные ловушки для жителей сектора Газа.

«Еще один день раздачи помощи — еще один день смертей. Каждый день мы получаем сообщения о погибших и десятках раненых у пунктов распределения, контролируемых израильскими и американскими частными охранными структурами», — говорится в заявлении агентства.

По словам представителей БАПОР, эта система унижает людей, заставляя их идти десятки километров пешком в поисках еды. Она исключает наиболее уязвимые группы населения и жителей отдаленных районов.

«Эта система не направлена на борьбу с голодом», — подчеркивается в заявлении.

Агентство призвало обеспечить безопасную и всеохватывающую систему доставки помощи в Газу под контролем ООН. По мнению БАПОР, именно такая структура — с участием агентства и международных партнеров — способна эффективно отвечать на гуманитарные потребности.

«У БАПОР есть опыт, знания и доверие со стороны местного населения. Израиль должен снять блокаду и позволить ООН выполнять свою миссию без препятствий», — отмечает агентство.

По данным БАПОР, на складах за пределами сектора Газа находятся около 6000 грузовиков с гуманитарной помощью. Часть продуктов уже начала портиться, срок годности лекарств истекает.

«Это катастрофическая ситуация: еда пропадает, а люди продолжают умирать от голода», — говорится в заявлении.