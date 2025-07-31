Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру рассматривает возможность официального признания Палестины в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание Diario de Noticias со ссылкой на источники в канцелярии премьера.
Решение было принято после «многочисленных контактов» с партнерами и с учетом «крайне тревожного развития конфликта — как с гуманитарной точки зрения, так и в связи с многократными упоминаниями о возможной аннексии палестинских территорий» со стороны Израиля, говорится в заявлении.
Монтенегру также планирует проконсультироваться с президентом Марселу Ребелу де Соза и парламентскими партиями.
Франция, Великобритания и Канада в последние дни выразили — пусть и в разной степени — намерения признать Палестину на дипломатическом уровне. Эти заявления звучат на фоне усугубляющейся гуманитарной катастрофы в Газе, где число погибших от истощения достигло уже 159 человек, а Израиль не прекращает продовольственную блокаду.