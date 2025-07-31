Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру рассматривает возможность официального признания Палестины в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание Diario de Noticias со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Решение было принято после «многочисленных контактов» с партнерами и с учетом «крайне тревожного развития конфликта — как с гуманитарной точки зрения, так и в связи с многократными упоминаниями о возможной аннексии палестинских территорий» со стороны Израиля, говорится в заявлении.