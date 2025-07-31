ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Португалия присоединится к признанию Палестины в сентябре?
На фоне гуманитарной катастрофы в Газе и «крайне тревожной» риторики из Израиля об аннексии Лиссабон решил встать на сторону палестинцев
Португалия присоединится к признанию Палестины в сентябре?
/ AFP
31 июля 2025 г.

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру рассматривает возможность официального признания Палестины в сентябре на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание Diario de Noticias со ссылкой на источники в канцелярии премьера.

Решение было принято после «многочисленных контактов» с партнерами и с учетом «крайне тревожного развития конфликта — как с гуманитарной точки зрения, так и в связи с многократными упоминаниями о возможной аннексии палестинских территорий» со стороны Израиля, говорится в заявлении.

recommended

Монтенегру также планирует проконсультироваться с президентом Марселу Ребелу де Соза и парламентскими партиями.

Франция, Великобритания и Канада в последние дни выразили — пусть и в разной степени — намерения признать Палестину на дипломатическом уровне. Эти заявления звучат на фоне усугубляющейся гуманитарной катастрофы в Газе, где число погибших от истощения достигло уже 159 человек, а Израиль не прекращает продовольственную блокаду.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us