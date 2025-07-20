ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский предложил Путину третий раунд переговоров
Дипломатия между Киевом и Москвой может продолжиться уже в ближайшую неделю; украинский президент вновь предложил встречу лидеров — с участием Трампа
Зеленский предложил Путину третий раунд переговоров
/ Public domain
20 июля 2025 г.

Украина заявила о готовности к очередному раунду переговоров с Россией по завершению войны. По словам президента Владимира Зеленского, инициатива уже передана Москве через главу СНБО Рустема Умерова, ранее возглавлявшего переговорную делегацию в статусе министра обороны. Встреча, как ожидается, может пройти на неделе с 21 по 27 июля, однако точная дата и место пока не названы.

Это совпало недавним телефонным разговором между президентами Турции и РФ Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, состоявшимся в пятницу. Как сообщило Управление коммуникаций, турецкий лидер выразил готовность вновь сделать Стамбул площадкой для дипломатической встречи и подчеркнул важность перехода к очередному этапу процесса. Российский же президент, по данным пресс-службы Кремля, заявил, что «принципиально» настроен «на поиск политико-дипломатического урегулирования» российско-украинской войны.

Предыдущие раунды в Стамбуле — последний из которых прошел 2 июня — завершились обменом пленными и телами погибших. По словам Зеленского, новый обмен уже готовится, но следующий раунд начнется только после исполнения уже достигнутых договоренностей.

Украинский президент подчеркнул: дипломатический процесс должен выйти на другой уровень — «необходима встреча на уровне лидеров». «Нужно делать все, чтобы добиться прекращения огня. И российской стороне пора перестать уклоняться от принятия решений. Обмен пленными. Возвращение детей. Прекращение убийств», — добавил Зеленский, .

Кремль подтвердил, что рассматривает предложение Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 15 июля, что Москва по-прежнему открыта к переговорам и ждет от Киева конкретики. Это произошло спустя несколько дней после того, как Дональд Трамп дал Путину 50-дневный срок на прекращение боевых действий, пригрозив в противном случае 100-процентными пошлинами для России и ее торговых партнеров.

Между тем позиции сторон по условиям перемирия остаются диаметрально противоположными. В начале июня Москва и Киев обменялись меморандумами, которые Владимир Путин назвал несовместимыми. Зеленский, в свою очередь, охарактеризовал российский документ как «ультиматум» и заявил, что воспринимать его всерьез нельзя. Москва требует вывода украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, существенного сокращения вооруженных сил, прекращения мобилизации, отказа от претензий на членство в НАТО и прекращения поддержки союзниками. Киев такие условия называет неприемлемыми.

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