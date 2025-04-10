Делегации двух стран прибыли в Стамбул за день до запланированной встречи. «Место проведения, экспертный формат и состав участников встречи остаются неизменными», — отметили в дипломатическом ведомстве РФ.

Российскую сторону возглавляет посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер. Переговоры пройдут в генеральном консульстве РФ на улице Истикляль.

В МИД России отметили, что на встрече будет продолжена предметная работа по устранению многочисленных технических преград, затрудняющих деятельность дипломатов обеих стран.

Официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс также подчеркнула, что стороны обсудят только работу посольств. Вопрос урегулирования войны в Украине и проблемы безопасности рассматриваться не будут.

В последний раз представители США и РФ встречались в Турции 27 февраля в резиденции генконсула США. Делегации также представляли Дарчиев и Коултер. Встреча продолжалась 6,5 часов. Тогда стороны определили шаги для нормализации работы посольств и обсудили обеспечение беспрепятственного финансирования дипмиссий.

Еще две встречи в разных составах делегаций прошли в Эр-Рияде — 18 февраля и 24 марта. Первая была посвящена войне в Украине и двусторонним отношениям. Вторая — затрагивала вопрос безопасности судоходства в Черном море.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов рассказал TRT на русском о главных ожиданиях от переговорного процесса.

— Почему переговорной площадкой стала Турция?

— Стамбул в рамках конфликта последовательно предоставляет «добрые услуги», и это крайне важно в условиях расколовшегося мирового порядка. Турция — одна из немногих стран, являющихся эффективным посредником в рамках этого конфликта.

— Что может обсуждаться на встрече?

— На встрече будут продолжаться переговоры относительно нормализации функционирования дипломатических объектов как со стороны Соединенных Штатов, так и со стороны Российской Федерации. То есть максимально приземленные технические вопросы, связанные с возобновлением нормальной работы. В этом отношении тут всё достаточно понятно.

— Поменялась ли ситуация за это время? Как на переговорный процесс могут влиять заявления Дональда Трампа о том, что он «зол» на Владимира Путина?

— Мы уже привыкли к тому, что американский президент делает колоссальное количество различных заявлений. И в данном контексте это точно не будет отображаться на переговорном процессе по данному проекту.

— На какие меры могут пойти США, если посчитают, что Россия или Украина затягивают мирный процесс?

— Если Трамп решит, что одна из стран уклоняется от переговорного процесса или эксплуатирует США, то может дойти вплоть до полного прекращения какой-либо коммуникации с американской стороны. Но до этого пока, мне кажется, еще очень далеко.

И все-таки превалируют идеи, связанные с тем, что США станет той страной, которая будет максимально способствовать урегулированию конфликта.