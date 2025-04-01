Вооруженные силы Китая начали широкомасштабные учения у северного, южного и восточного побережья Тайваня. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

В операции участвуют сухопутные войска, флот, авиация и ракетные войска. Представитель НОАК Ши И заявил, что учения направлены против «сепаратистских сил» на Тайване и являются «жестким предупреждением».

Военные Китая отрабатывают патрулирование, захват «прав комплексного контроля», удары по морским и наземным целям, а также блокировку ключевых районов. Учения призваны проверить боеготовность в условиях реальных совместных операций.

Маневры проходят на фоне визита министра обороны США Пита Хегсета в Японию и на Филиппины. Там он раскритиковал действия Пекина и назвал Токио «незаменимым» партнером для сдерживания Китая.

Параллельно китайские власти выпустили серию агитационных роликов, в которых президента Тайваня Лай Цинда изобразили в виде зеленого жука. Его держат палочками над горящим островом. В подписи он назван «паразитом».

Администрация Тайваня осудила учения. В заявлении говорится, что Китай признан «международным сообществом как нарушитель стабильности».

Минобороны Тайваня сообщило, что в ответ на приближение китайского авианосца «Шаньдун» были подняты самолеты, выдвинуты военные корабли и активированы наземные ракетные комплексы.

По данным двух высокопоставленных тайваньских чиновников, во вторник более 10 китайских кораблей подошли к 44-милометровой зоне у побережья острова. В ответ туда направлены тайваньские силы. Боевых действий зафиксировано не было.

МИД Китая в ответ заявил, что учения «законны и необходимы» для защиты суверенитета. Представитель ведомства Го Цзякунь подчеркнул: «Воссоединение Китая — это неудержимая тенденция. Оно произойдёт, и оно должно произойти».

Последний раз аналогичные маневры проходили в мае прошлого года — через три дня после инаугурации Лая. Тогда китайские силы отрабатывали захват территорий Тайваня и проводили стрельбы боевыми снарядами.