ПОЛИТИКА
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Трамп выложил видео о «братской связи» США и Гренландии
Трамп опубликовал видеоролик, где пообещал защиту от «российской агрессии» и напомнил о совместной борьбе с нацистами во Второй мировой
Трамп выложил видео о «братской связи» США и Гренландии
/ AP
30 марта 2025 г.

В тот же день, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил американскую военную базу в Гренландии, Дональд Трамп опубликовал патриотическое видео о «братской связи» США и острова, опирающееся на события Второй мировой войны.

Гренландия, утверждается в ролике, сталкивается с новыми угрозами в лице «российской агрессии» и «китайской экспансии».

В ролике вспоминается торпедирование нацистами американского судна Dorchester в 1943 году, в результате чего погибли 672 человека, включая четырех армейских капелланов, пожертвовавших своими спасательными жилетами.

В видео, созданном фондом Securing American Greatness, подчеркивается, что «связь между Америкой и Гренландией родилась не из торговли, а из крови и мужества».

«Америка стоит рядом с Гренландией», — говорится в завершении ролика.

Трамп подтвердил, что США продолжат добиваться контроля над территорией, несмотря на протесты со стороны Дании и самих гренландцев. Вэнс в более мягкой форме заявил, что в случае независимости острова от Копенгагена, Вашингтон начнет переговоры с его жителями напрямую.

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