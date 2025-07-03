ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Правительство Афганистана впервые признали официально
Россия приняла нового посла и заявила о расширении сотрудничества с Кабулом
Правительство Афганистана впервые признали официально
/ AFP
3 июля 2025 г.

Россия стала первой страной, официально признавшей правительство «Талибана» в Афганистане. 3 июля МИД РФ сообщил о принятии верительных грамот от нового афганского посла, направленного талибской администрацией, и подтвердил готовность к «продуктивному двустороннему сотрудничеству».

В заявлении ведомства подчеркивается, что формальное признание придаст импульс развитию контактов в разных сферах.

Ранее отношения с талибами в Москве сохранялись на уровне рабочих встреч, включая участие делегаций «Талибана» в международных конференциях, однако до сих пор российские власти избегали юридического признания режима в Кабуле.

Правительство «Талибана» пришло к власти в августе 2021 года после вывода войск США и падения прежней администрации. Несмотря на фактический контроль над территорией страны, «Исламский Эмират Афганистан» не признан ни ООН, ни США, страны ЕС и соседей по региону.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us