Россия стала первой страной, официально признавшей правительство «Талибана» в Афганистане. 3 июля МИД РФ сообщил о принятии верительных грамот от нового афганского посла, направленного талибской администрацией, и подтвердил готовность к «продуктивному двустороннему сотрудничеству».

В заявлении ведомства подчеркивается, что формальное признание придаст импульс развитию контактов в разных сферах.

Ранее отношения с талибами в Москве сохранялись на уровне рабочих встреч, включая участие делегаций «Талибана» в международных конференциях, однако до сих пор российские власти избегали юридического признания режима в Кабуле.

Правительство «Талибана» пришло к власти в августе 2021 года после вывода войск США и падения прежней администрации. Несмотря на фактический контроль над территорией страны, «Исламский Эмират Афганистан» не признан ни ООН, ни США, страны ЕС и соседей по региону.