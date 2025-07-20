ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Президент Эрдоган почтил память павших на Кипре
Анкара вновь заявила о приверженности суверенитету ТРСК и призвала к политическому равноправию на острове
Президент Эрдоган почтил память павших на Кипре
20 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье прибыл в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК), чтобы отметить 51-ю годовщину Кипрской миротворческой операции и поздравить турок-киприотов с Днем мира и свободы. В соцсети X он выразил благодарность ветеранам и отдал дань памяти павшим «за право турок-киприотов на существование».

Операция 1974 года стала, как отметил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, «историческим рубежом», когда турецкий народ решительно встал против диктата, игнорировавшего равенство и безопасность турок-киприотов.

По словам президента Эрдогана, «даже если у нас разные флаги, Кипрское дело — это наше общее дело, Турецкая Республика Северного Кипра — наша семья».

Анкара подчеркивает, что Кипрский вопрос — не только часть прошлого, но и вызов будущему. Турция не откажется от своей воли защищать политическое равноправие и суверенитет ТРСК. В Анкаре вновь напомнили: без обеспечения этих принципов говорить о справедливом урегулировании невозможно.

Конфликт на Кипре продолжается более полувека. После насильственных столкновений в 1960-х и греко-кипрского переворота 1974 года Турция, как страна-гарант, вмешалась для защиты турок-киприотов. В 1983 году была провозглашена ТРСК. Попытки урегулировать конфликт, включая провалившиеся переговоры 2017 года в Швейцарии, пока не дали результатов. В 2004 году Греко-кипрская администрация вступила в ЕС, единолично заблокировав план ООН по воссоединению острова.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us