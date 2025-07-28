В понедельник десятки министров прибыли в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке на отложенную международную конференцию по Палестине. Главная цель — продвинуть идею двух государств. Однако США и Израиль демонстративно бойкотируют встречу, отмечает Reuters.

Конференция, организованная Францией и Саудовской Аравией, должна была пройти в июне, но ее перенесли после израильских ударов по Ирану. Сейчас, несмотря на продолжающуюся войну в Газе, организаторы настаивают: диалог необходим.

Франция планирует признать палестинское государство в сентябре, заявил на прошлой неделе президент Эммануэль Макрон. Глава МИД страны Жан-Ноэль Барро добавил, что Париж призовет другие страны присоединиться и выработать четкую дорожную карту по признанию Палестины.

Конференция проходит на фоне почти двухлетнего израильского вторжения в Газу. В результате военных действий и тотальной блокады, по данным Минздрава сектора, погибли почти 60 тыс. палестинцев.

США отвергли приглашение на встречу. Представитель Госдепартамента назвал конференцию «подарком ХАМАС», который, как утверждают в Вашингтоне, отказывается от мирных предложений. Однако это неправда: палестинское движение приняло мирный план США, но в последний момент Израиль отверг это предложение, в очередной раз затягивая войну.

Вашингтон также заявил, что не поддерживает признание Палестины в одностороннем порядке, считая это «угрозой мирным переговорам».

Израиль тоже отказался участвовать. Представитель страны в ООН отметил, что конференция не акцентирует внимание на «возвращении заложников».

ООН продолжает настаивать на решении, основанном на двух государствах — это решение лежит в основе всех резолюций организации по Палестине и Израилю. Палестинцы требуют признания своей государственности в границах 1967 года — в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Израиль категорически отвергает эту возможность, так как сам видит эти земли в качестве своей территории и не намерен прекращать оккупацию.





