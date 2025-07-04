ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган побеседовал с Алиевым
В Баку президенты Турции и Азербайджана затронули вопросы транспорта, энергетики и мира на Ближнем Востоке
Президент Эрдоган побеседовал с Алиевым
/ AA
4 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Организации экономического сотрудничества, проходящего в Баку.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ключевые региональные и международные темы. Президент Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сферах энергетики и транспорта должно укрепляться и служить примером для других стран.

Президент Турции заявил, что Анкара внимательно следит за переговорами между Азербайджаном и Арменией и ожидает подписания соглашения, которое бы отражало законные интересы Баку.

Эрдоган также отметил, что перемирие между Ираном и Израилем воспринимается Анкарой с удовлетворением и добавил, что установление устойчивого спокойствия в регионе отвечает интересам всех сторон.

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