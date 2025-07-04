Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях саммита Организации экономического сотрудничества, проходящего в Баку.

Стороны обсудили двусторонние отношения, а также ключевые региональные и международные темы. Президент Эрдоган подчеркнул, что сотрудничество между Турцией и Азербайджаном в сферах энергетики и транспорта должно укрепляться и служить примером для других стран.

Президент Турции заявил, что Анкара внимательно следит за переговорами между Азербайджаном и Арменией и ожидает подписания соглашения, которое бы отражало законные интересы Баку.

Эрдоган также отметил, что перемирие между Ираном и Израилем воспринимается Анкарой с удовлетворением и добавил, что установление устойчивого спокойствия в регионе отвечает интересам всех сторон.