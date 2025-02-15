Президент Украины Владимир Зеленский признал, что стране будет «чрезвычайно трудно выжить» без американской помощи.

«Это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно», — заявил он в интервью NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, прекращение военной помощи сделает Украину уязвимой перед новой атакой России. Он также обвинил Москву в желании добиться лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать силы и добиться снятия санкций.

14 февраля Зеленский провел переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и спецпосланником Китом Келлогом.

Американские СМИ сообщали, что Украина могла подписать соглашение, дающее США право на 50% будущих запасов полезных ископаемых в обмен на поддержку.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что украинские редкоземельные металлы помогут компенсировать расходы на военную помощь. Однако, по данным The Washington Post, Зеленский отказался подписывать документ, предложив Вашингтону альтернативные условия.