Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с комиссаром Европейского союза по вопросам расширения Мартой Кош, которая 25 июля посетит Анкару с первым официальным визитом после вступления в должность 1 декабря 2024 года.

По данным источников, на встрече турецкий министр намерен подтвердить, что членство в Европейском союзе остается стратегическим приоритетом для Анкары. Он подчеркнет, что ЕС должен применять в отношении Турции справедливый и беспристрастный подход.

Ожидается, что Хакан Фидан выразит надежду на конкретные шаги со стороны Брюсселя, которые обеспечат устойчивость и предсказуемость двусторонних отношений. Особый акцент будет сделан на необходимости отмены решений Совета ЕС по внешним связям от 15 июля 2019 года, которые, по мнению Анкары, утратили свою актуальность. Турция также настаивает на восстановлении работы институциональных механизмов диалога между Анкарой и Брюсселем.

Министр подчеркнет важность скорейшего проведения заседаний Совета по партнерству и высокоуровневых диалогов, а также начала переговоров об обновлении Таможенного союза.

Также будет затронута тема Турецкой инвестиционной платформы, обладающей потенциалом для ускорения трансформации в сферах зеленой экономики, цифровизации и инфраструктуры. Анкара ожидает начала ее деятельности без промедлений и увеличения объемов финансирования.

Фидан положительно оценит решение от 15 июля 2025 года, направленное на улучшение визовой политики ЕС в отношении граждан Турции. При этом он подчеркнет необходимость распространения новых правил на все категории граждан, а также завершения диалога по визовой либерализации и применения механизмов упрощения визового режима.

Анкара призывает Евросоюз к рациональной и лишенной предвзятости политике расширения. В этом контексте Турция требует участия во всех встречах ЕС с другими странами-кандидатами.

Министр также укажет, что в нынешних условиях вовлечение Турции в оборонные и стратегические инициативы ЕС — не выбор, а необходимость, основанная на взаимной выгоде. Он подчеркнет ключевое значение сотрудничества между Турцией и ЕС в Черноморском регионе и в сфере транспортной связности.

Кроме того, Анкара считает важным координировать действия по ряду региональных кризисов, включая войну в Украине, ситуацию в Газе и Палестине, а также вопросы стабилизации и восстановления Сирии.