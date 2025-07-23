В ночь на 23 июля Украина нанесла массированный удар дронами по Ростовской области. Под атакой оказались Новочеркасск и Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. По словам врио губернатора Юрия Слюсаря, в Новочеркасске пострадали четыре человека: две женщины ранены у железнодорожного вокзала, еще двое получили осколочные травмы, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

В городе зафиксированы пожары и разрушения. Обломки беспилотников повредили четыре автомобиля, по меньшей мере два неразорвавшихся элемента упали в жилых кварталах — один повис на дереве возле дома.

Telegram-каналы Baza и Astra утверждают, что целями могли быть вокзал и Новочеркасская ГРЭС, однако официального подтверждения этому нет. После налета перекрыли железнодорожный переезд, в городе образовались пробки.

По данным Слюсаря, в Родионово-Несветайском районе загорелся частный дом, а в Мясниковском — выбиты стекла и повреждены крыши в садовом товариществе. В обоих случаях обошлось без жертв.

Минобороны РФ заявило, что за ночь было сбито 33 украинских дрона: 11 — над Ростовской областью, 12 — в Тульской, 6 — в Нижегородской и по нескольку в других регионах. Это уже вторая атака на Ростовскую область за трое суток: 21 июля дроны ударили по железнодорожной станции Каменоломни, вызвав пожар и задержку более 50 поездов. Ранее, 19 июля, был поврежден участок Лихая — Замчалово, что привело к сбоям в движении более 130 составов, включая поезда на Крымский полуостров.