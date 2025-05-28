Бывший президент России, а ныне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев известен своими скандальными высказываниями. Но на этот раз, похоже, переусердствовал — пригрозил США Третьей мировой.

Причиной резкого выпада стали слова Дональда Трампа, усомнившегося в адекватности решений, принимаемых в Кремле. «По поводу слов Трампа о том, что Путин «играет с огнем» и «действительно плохие вещи» происходят с Россией. Я знаю только одну ОЧЕНЬ плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!» — написал российский политик в соцсетях.

В США это сообщение расценили как угрозу. «Разжигание страха перед Третьей мировой войной — неудачный, безрассудный комментарий Дмитрия Медведева, не подобающий мировой державе», — отметил спецпредставитель американского президента по Украине Кит Келлог.

Медведев нередко оказывается в центре скандалов. Достаточно вспомнить его ставшую мемом фразу «денег нет, но вы держитесь», сказанную пенсионерам в Крыму. Особенно его словесная активность усилилась после начала российско-украинской войны: в своем Telegram-канале политик регулярно публикует апокалиптические прогнозы для тех, кого Кремль считает «врагами».

Мнения экспертов разделились по вопросу, насколько поведение экс-президента является самостоятельным. Одни считают, что его посты служат индикатором тенденций в официальной повестке, а сам Медведев выступает рупором Кремля. Другие убеждены, что он лишь борется за политическое выживание, стараясь сохранить место в системе.

Как бы то ни было, но после его резкого заявления Кремль поспешил сгладить острые углы. «У России есть свои национальные интересы, которые для нас превыше всего», — объявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава российского МИД Сергей Лавров добавил, что Трампа якобы все не так поняли: заявление президента США относятся не к России, а к европейским странам, которые пытаются саботировать мирное урегулирование.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк в разговоре с TRT на русском подчеркивает: в интересы Москвы не входит ссора с Белым домом. Напротив, там намерены приложить все усилия, чтобы сохранить участие Трампа в переговорном процессе.

«Со стороны Медведева это была такая первая спонтанная реакция, которая, безусловно, была согласована с Кремлем, — поясняет эксперт. — Впрочем, они быстро поняли, что перегнули палку, и уже на следующий день появились более сдержанные комментарии о том, что РФ выступает за дружественные отношения с Трампом и готова к продолжению переговорного процесса в Стамбуле».

Меморандум почти готов

На фоне заявлений Медведева могло показаться, что Россия готовит почву для выхода из переговорного процесса с Киевом. Однако вскоре появилось еще одно важное сообщение — в СМИ утекли подробности меморандума по Украине.

Президент РФ Владимир Путин «готов заключить мир, но не любой ценой», рассказал Reuters высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне. В Москве хотели бы получить «письменное» обязательство от западных стран не расширять НАТО на восток и таким образом «формально исключить членство Украины, Грузии и Молдавии» в альянсе.

В числе других требований: нейтральный статус Украины, отмена некоторых санкций Запада, решение вопроса о замороженных активах, а также защита русскоязычных жителей Украины.

Глава Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк обратил внимание на отсутствие территориальных претензий в этом списке. Однако они могут появиться позже в полном документе. Работа над меморандумом пока продолжается. «Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится», — заявил Песков. Он добавил, что Кремль не станет разглашать его детали общественности.

Однако и по «слитым» четырем пунктам документа можно сделать вывод, что меморандум принят не будет, отмечает Романюк: «Это ультиматум, который направлен не только в сторону Украины, но и Запада. Чтобы НАТО выполнило эти условия, блоку необходимо полностью переписать свою концепцию открытых дверей. Этого явно не произойдет».

По его словам, Киев не откажется от стремления вступить в НАТО, поскольку только этот альянс способен гарантировать стране безопасность в будущем. Даже членство Украины в Евросоюзе не исключит новых конфликтов с Россией. Несмотря на заявления Брюсселя о создании собственной армии, это пока остаётся лишь обещаниями. ЕС будет проще «пересидеть» четыре года президентства Трампа, чем вкладывать значительные средства в собственную оборону.

С другой стороны, если бы Украина уже была членом ЕС, то теоретически ее под ядерный зонтик могла бы взять Франция. Однако и это представляется сомнительным, отмечает эксперт. Нет никаких гарантий, что после Эммануэля Макрона лидером Франции не станет, например, Марин Ле Пен.

«Так называемый меморандум, составленный Россией, лишь на первый взгляд может показаться нейтральным, — подчеркивает Романюк. — Каждый его пункт сопровождается множеством нюансов, а в итоге это снова ультиматумы — но иного от Кремля никто не ожидал, ни на Западе, ни тем более в Украине».