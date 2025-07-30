Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа внушает недостаточно «страха» другим странам, чтобы быть свободной и влиятельной. Об этом он сказал в среду на заседании Совета министров, комментируя недавнюю торговую сделку с США, сообщила BFM TV со ссылкой на источник.

«Чтобы быть свободной, нужно внушать страх. Нас недостаточно боялись», — подчеркнул Макрон, отметив, что Европа пока не воспринимает себя как полноценную силу. Он заверил, что Франция продолжит придерживаться «твердой позиции» и «высоких стандартов» в международных делах.

Макрон назвал соглашение с США, заключенное в воскресенье, лишь «первым шагом» в продолжающихся переговорах.