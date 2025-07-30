ПОЛИТИКА
Макрон: Европа должна внушать страх
Президент Франции призвал к жесткой позиции после торговой сделки с США
Президент Франции Эммануэль Макрон / AP
30 июля 2025 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа внушает недостаточно «страха» другим странам, чтобы быть свободной и влиятельной. Об этом он сказал в среду на заседании Совета министров, комментируя недавнюю торговую сделку с США, сообщила BFM TV со ссылкой на источник.

«Чтобы быть свободной, нужно внушать страх. Нас недостаточно боялись», — подчеркнул Макрон, отметив, что Европа пока не воспринимает себя как полноценную силу. Он заверил, что Франция продолжит придерживаться «твердой позиции» и «высоких стандартов» в международных делах.

Макрон назвал соглашение с США, заключенное в воскресенье, лишь «первым шагом» в продолжающихся переговорах.

«Это еще не конец истории, и мы не будем останавливаться на этом», — сказал он, добавив, что сделка обеспечивает «краткосрочную видимость и предсказуемость», защищая интересы Франции и ЕС.

Заявление прозвучало в ответ на торговое соглашение между США и ЕС, объявленное президентом США Дональдом Трампом после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. Сделка предусматривает введение тарифов в 15%, что ниже ранее угрожаемых Вашингтоном 30%.

В рамках соглашения ЕС инвестирует 600 миллиардов долларов в США и закупит американскую энергию и военное оборудование на 750 миллиардов долларов.

