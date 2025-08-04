Украинские антикоррупционные органы раскрыли масштабную схему хищений при закупке военных дронов и систем радиоэлектронной борьбы, пишет Reuters. Расследование стало возможным спустя всего два дня после восстановления независимости этих структур — результат громкого политического разворота на фоне массовых протестов.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявили 2 августа, что задержали народного депутата, двух местных чиновников и нескольких представителей Национальной гвардии. По данным следствия, фигуранты получали откаты при заключении госконтрактов по завышенным ценам. Задержаны четверо подозреваемых, расследование продолжается.

«Суть схемы — заключение договоров с поставщиками по заведомо завышенным ценам. Размер откатов доходил до 30% от суммы контракта», — говорится в совместном заявлении НАБУ и САП в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский поддержал действия следователей. «Только нулевой уровень терпимости к коррупции, четкая командная работа и справедливое наказание», — написал он в Telegram.

Всего за два дня до этого Верховная рада вернула НАБУ и САП независимость. Изначально Зеленский попытался передать контроль над ними Генеральной прокуратуре, что вызвало массовые протесты — крупнейшие с начала войны с РФ в 2022 году. После этого президент отозвал инициативу и внес законопроект о восстановлении прежнего статуса антикоррупционных органов. Парламент быстро одобрил изменения.