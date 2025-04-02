Президент США Дональд Трамп объявил о введении тарифов не менее 10% практически на все товары, импортируемые в Соединенные Штаты, а также более высокие ставки для примерно 60 стран, имеющих наибольший торговый дефицит с США.

Выступая в Розовом саду Белого дома, Трамп назвал сегодняшний день «одним из самых важных дней» в американской истории и «декларацией экономической независимости».

«Годами трудолюбивые американские граждане были вынуждены сидеть в стороне, пока другие страны богатели и становились могущественными, во многом за наш счет. Но теперь пришла наша очередь процветать», — заявил Трамп.

Новая политика предполагает базовый 10% тариф на все товары из всех стран, кроме соответствующих соглашению о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США (на несоответствующие товары по-прежнему будет действовать ставка 25%). Импортеры товаров из других стран начнут платить базовый 10% тариф в субботу в 00:01 по восточному времени.

Для стран, которые высокопоставленные чиновники администрации Трампа назвали «злостными нарушителями», будет установлен тариф в размере половины ставки, которую они взимают с США. Эти взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля в 00:01 по восточному времени.

Кроме того, президент объявил о 25% тарифе на все автомобили иностранного производства, который вступит в силу 3 апреля, чтобы устранить «ужасающие дисбалансы», повлиявшие на «промышленную базу» страны и поставившие под угрозу национальную безопасность.

«Ни одна из наших компаний не может выйти на рынки других стран. И я говорю это и друзьям, и врагам — и во многих случаях друг хуже врага в плане торговли», — отметил Трамп.

Президент также заявил, что США будут использовать деньги, полученные от тарифов, для «снижения налогов и выплаты национального долга». Он утверждал, что тарифы создадут больше производств в США, что «будет означать более сильную конкуренцию и более низкие цены для потребителей».

Новая политика представляет собой резкий сдвиг в глобальной торговле и экономической политике. Она направлена на восстановление производственной мощи США и торгового баланса, но грозит эскалацией зарождающейся глобальной торговой войны и повышением цен для американских потребителей в неустойчивый период для экономики.

Решимость Трампа продвигаться вперед появляется на фоне растущих признаков того, что широкая неопределенность, вызванная его обширным вниманием к тарифам, подрывает уверенность инвесторов, потребителей и бизнеса, что может замедлить экономическую активность и поднять цены.

Согласно Йельской университетской бюджетной лаборатории, 20% тариф в дополнение к уже введенным будет стоить среднему американскому домохозяйству не менее 3400 долларов.

Напряженность в отношениях с крупнейшими торговыми партнерами США также растет. Канада пообещала ответить собственными тарифами. «Мы не поставим канадских производителей и канадских рабочих в невыгодное положение по сравнению с американскими рабочими», — заявил премьер-министр Марк Карни в Виннипеге.

Премьер-министр Канады и президент Мексики Клаудия Шейнбаум обсудили во вторник план Канады «бороться с неоправданными торговыми действиями» со стороны США.

Уже появляются признаки того, что экономика США теряет импульс отчасти из-за неопределенности, порожденной хаотичным подходом Трампа к формированию экономической политики. Обеспокоенные инвесторы агрессивно продавали акции более месяца, стерев почти 5 трлн долларов со стоимости американских акций с середины февраля.