Обмен ударами

Во время палубного маневрирования американский авианосец USS Harry S. Truman сделал резкий поворот, уворачиваясь от огня со стороны хуситов, в результате которого палубный истребитель F-18 за $60 млн упал в воду. Обошлось без жертв, один военный получил ранение.

В Пентагоне поспешили заверить, что все под контролем и ударная группа, работающая в Красном море, «сохраняет боеспособность».

Тем временем хуситы из «Ансаруллах» сообщили, что ударили по американской авианосной группе с помощью беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Они также утверждают, что авианосцу USS Harry S. Truman пришлось «отступить со своей позиции и направиться в самую северную часть Красного моря».

Представители йеменского движения сообщили, что атаки США пришлись на лагерь африканских мигрантов, расположенный в Сааде, на северо-западе Йемена. В результате погибли по меньшей мере 68 человек, еще десятки получили ранения.

Хуситы обвинили администрацию США в «моральном упадке», «агрессии против Йемена», «совершении преднамеренных преступлений против мирных жителей».

Второй пошел

Это уже вторая по счету потеря палубного истребителя F-18 со стороны США за последние месяцы. Американские военные СМИ на фоне произошедшего подсчитали, что за месяц военной кампании Пентагон потратил на военную операцию в Йемене около $3 млрд, третья часть этих средств ушла на операционные расходы и боеприпасы.

При этом эффективность предпринятых Вашингтоном мер вызывает большие вопросы. На закрытых брифингах представители Пентагона признаются, что они добились немногого, потратив огромные средства и при этом уничтожив лишь некоторые ракеты, пусковые установки и беспилотники хуситов. В Минобороны США обеспокоены такими результатами.

Американские СМИ опасаются, что из-за затягивания военной кампании в Йемене США могут начать испытывать проблемы с боеприпасами. Виновата в этом в том числе и новая тарифная политика президента Дональда Трампа.

Представители оборонной промышленности США уже попросили у президента предоставить им стратегические льготы во избежание сбоев в цепочке поставок.

Тем временем у хуситов дела идут на порядок лучше. Они справляются с американскими ударами, а также демонстрируют способность создавать новые союзы.

Йеменская группировка объясняет свою активность в Красном море ситуацией вокруг сектора Газа, где Тель-Авив с 18 марта вновь стал проводить активные атаки. Представители «Ансаруллах» утверждают, что прекращение израильских бомбардировок приведет к немедленной нормализации ситуации в регионе.

Определенную роль в этом, вероятно, сыграют и недавно начавшиеся раунды переговоров между США и Ираном.

Начал Байден, продолжил Трамп

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала «Восточные ворота» Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском напомнил, что операцию против хуситов начали еще при бывшем президенте США Джозефе Байдене.

«Они побомбили хуситов, поняли, что эффект очень низкий, операцию в целом не свернули, но при этом интенсивность ударов значительно снизилась. Пришел Трамп, тоже побомбил хуситов, понял, что эффект от этих бомбежек тоже не особо велик, если не считать картинок с горящими портами, и тоже по большому счету всё это будет потихонечку сходить на нет», — уверен политолог.

По его мнению, официально американцы вряд ли объявят о прекращении этой операции в текущих условиях, потому что для Дональда Трампа это будет означать фактически поражение сродни выводу войск из Афганистана.

«Но при этом, мне кажется, американцы прекрасно понимают, что оружием в Йемене решать что-то бесполезно. Ключ к урегулированию ситуации вокруг хуситов, вокруг того, что вообще происходит в Баб-эль-Мандебском проливе, это переговоры с Ираном по ядерной программе. А второй ключик от этого сейфа — это, конечно же, ситуация вокруг сектора Газа», — рассказал эксперт.

Он добавил, что от того, насколько успешно будут продвигаться консультации, переговоры с Тегераном, и от того, насколько еще будет затягиваться конфликт вокруг Газы, зависит очень многое.

«Если будет найдено какое-то приемлемое решение по этим двум вопросам, американцы с чистой душой смогут сказать, что все, они все задачи выполнили в Йемене и в общем-то могут отводить оттуда свои корабли. Хуситы тоже, естественно, отреагируют примерно в таком же ключе, скажут, что всё, раз конфликта в секторе Газа больше нет, то и нет больше смысла вести такую активную боевую деятельность», — считает специалист.

Аналитик добавил, что в подобной ситуации «все разойдутся по домам».

«Можно, конечно, продолжать бомбить, утилизировать дорогостоящие боеприпасы, залезая в карманы американским налогоплательщикам, как любят говорить политики в Соединенных Штатах, но эффект от этого будет нулевой», — подытожил Андрей Онтиков.