Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян 16 июля прибудет в Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Визит ознаменуется проведением первого заседания Высшего стратегического совета Турции и ОАЭ, созданного в 2023 году. В рамках переговоров в президентском комплексе в Анкаре стороны обсудят шаги по углублению стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.