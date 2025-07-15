ТУРЦИЯ
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Анкара примет президента ОАЭ
Президент ОАЭ Шейх Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян 16 июля прибудет в Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана
Анкара примет президента ОАЭ
Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян / AA
15 июля 2025 г.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бин Зайд аль-Нахайян 16 июля прибудет в Турцию с официальным визитом по приглашению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщил глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Визит ознаменуется проведением первого заседания Высшего стратегического совета Турции и ОАЭ, созданного в 2023 году. В рамках переговоров в президентском комплексе в Анкаре стороны обсудят шаги по углублению стратегического партнерства.

Кроме того, лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки.

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