ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Лондон: действия Израиля — опасный и чудовищный экстремизм
Великобритания ввела санкции против израильских поселенцев на Западном берегу, приостановила переговоры о свободной торговле и осудила блокаду сектора Газа
Лондон: действия Израиля — опасный и чудовищный экстремизм
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми / Reuters
16 часов назад

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о введении санкций в отношении израильских поселенцев на Западном берегу. Также Лондон приостановил переговоры с Израилем по Соглашению о свободной торговле. Об этом сообщили британские власти на фоне усиливающейся критики действий Израиля в секторе Газа.

«Мы вступаем в новую темную фазу. Это экстремизм — опасный, отталкивающий и чудовищный», — заявил Лэмми, комментируя продолжающееся наступление израильской армии.

Он подчеркнул, что уровень страданий в Газе является «совершенно невыносимым» и отметил, что израильское правительство должно незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. В случае продолжения военных операций Лондон готов принять «дальнейшие меры».

«Несмотря на наши усилия, возмутительные действия и риторика израильского правительства продолжаются. Это изолирует Израиль от друзей и партнеров по всему миру, подрывает интересы его народа и наносит ущерб репутации страны», — добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

МИД Великобритании также вызвал посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовэли. Власти назвали 11-недельную блокаду сектора Газа «жестокой и неоправданной».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал действия МИД и заявил, что масштабы гуманитарной катастрофы в Газе «перешли все пределы допустимого». По его словам, нынешние действия Израиля подрывают перспективы мира и должны быть остановлены.

Согласно данным Министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших с 7 октября 2023 года увеличилось до 53 573 человек. Только за последние сутки жертвами израильских атак стали 87 палестинцев. Еще 290 человек получили ранения.

С момента срыва соглашения о прекращении огня, действовавшего с 19 января по 18 марта, в Газе погибли 3 427 человек, ранены — 9 647. Израильская армия продолжает массированные обстрелы жилых районов эксклава, в то время как международные призывы к прекращению огня остаются без ответа.

Истории
Европа и США пытаются договориться
Европа и США пытаются договориться
Польша выберет между либералом и консерватором
Польша выберет между либералом и консерватором
Турция опирается на молодежь
Турция опирается на молодежь
Турция требует остановить удары по Газе
Турция требует остановить удары по Газе
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Перед звонком Путину Трамп выслушал Европу
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
Румыния выбрала ЕС, а не «трампизм»
У Байдена нашли рак
У Байдена нашли рак
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
Турция: Израиль саботирует мирный процесс
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Румынский Трамп» проигрывает на выборах
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
«Галатасарай» — чемпион Турции в 25-й раз
США установили для Ирана ядерный предел
США установили для Ирана ядерный предел
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Президент Эрдоган почтил память жертв депортации крымских татар
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Россия готовит ядерный сигнал Западу
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Франция просила Дурова вмешаться в выборы?
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Зеленский и Вэнс встретились впервые после скандальной перепалки
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us