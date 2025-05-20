Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о введении санкций в отношении израильских поселенцев на Западном берегу. Также Лондон приостановил переговоры с Израилем по Соглашению о свободной торговле. Об этом сообщили британские власти на фоне усиливающейся критики действий Израиля в секторе Газа.

«Мы вступаем в новую темную фазу. Это экстремизм — опасный, отталкивающий и чудовищный», — заявил Лэмми, комментируя продолжающееся наступление израильской армии.

Он подчеркнул, что уровень страданий в Газе является «совершенно невыносимым» и отметил, что израильское правительство должно незамедлительно обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. В случае продолжения военных операций Лондон готов принять «дальнейшие меры».

«Несмотря на наши усилия, возмутительные действия и риторика израильского правительства продолжаются. Это изолирует Израиль от друзей и партнеров по всему миру, подрывает интересы его народа и наносит ущерб репутации страны», — добавил глава британского внешнеполитического ведомства.

МИД Великобритании также вызвал посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовэли. Власти назвали 11-недельную блокаду сектора Газа «жестокой и неоправданной».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поддержал действия МИД и заявил, что масштабы гуманитарной катастрофы в Газе «перешли все пределы допустимого». По его словам, нынешние действия Израиля подрывают перспективы мира и должны быть остановлены.

Согласно данным Министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших с 7 октября 2023 года увеличилось до 53 573 человек. Только за последние сутки жертвами израильских атак стали 87 палестинцев. Еще 290 человек получили ранения.

С момента срыва соглашения о прекращении огня, действовавшего с 19 января по 18 марта, в Газе погибли 3 427 человек, ранены — 9 647. Израильская армия продолжает массированные обстрелы жилых районов эксклава, в то время как международные призывы к прекращению огня остаются без ответа.