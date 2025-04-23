ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Европа отвергла мирный план Трампа
Переговоры по Украине зашли в тупик, поскольку ЕС отказался признавать Крым российским вслед за Вашингтоном
Европа отвергла мирный план Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Кир Стармер / Reuters
23 апреля 2025 г.

Усилия по достижению мирного соглашения в войне в Украине столкнулись с серьезными препятствиями: США и европейские страны разругались из-за вопроса Крыма, сообщают источники агентства Reuters.

Представители Украины, США и Европы собрались в Лондоне для мирных переговоров, однако надежды на прорыв быстро исчезли, отмечает издание. Большинство министров иностранных дел, включая госсекретаря США Марко Рубио, не прибыли на встречу, и обсуждение ограничилось техническими консультациями на уровне экспертов.

Ключевым пунктом разногласий стало предложение Вашингтона признать контроль России над Крымом — эта идея была категорически отвергнута как европейскими лидерами, так и Киевом. Кроме того, Европа категорически отказалась снимать санкции с России до достижения окончательного мирного соглашения.

Переговоры в Лондоне стали продолжением встречи в Париже на прошлой неделе, где США попытались приблизить позиции Европы и Украины к своей инициативе. Однако, по словам европейских дипломатов, некоторые предложения Вашингтона оказались слишком радикальными и пересекли «красные линии» Брюсселя. 

В частности, готовность Трампа пойти на территориальные уступки Москве и признать Крым российским встретили непонимание в европейских столицах. Представители ЕС дали понять американским коллегам, что не будут ни при каком раскладе признавать аннексированный полуостров частью РФ. 

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 23 апреля заявил, что европейская сторона обозначила США свои принципиальные позиции, защищая интересы безопасности региона и настаивая на том, чтобы Россия сначала объявила полное прекращение огня.

Тем временем президент США Дональд Трамп продолжает настаивать на достижении перемирия до мая, однако многие дипломаты считают эту цель нереалистичной. Его спецпредставитель Стив Уиткофф уже в ближайшие дни встретится с президентом России Владимиром Путиным, в то время как другой американский представитель Кит Келлог остается в Лондоне для продолжения консультаций.

Несмотря на публичную поддержку усилий по достижению мира, серьезные разногласия между странами Запада и требованиями Украины делают скорое урегулирование крайне маловероятным, заключает агентство.


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