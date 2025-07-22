По его словам, поставки истребителей пятого поколения KAAN Blok-10 ожидаются к концу 2028 года, после чего Турция намерена оперативно перейти к созданию истребителя шестого поколения. Благодаря лидерству в беспилотных системах, страна сможет эффективно интегрировать пилотируемые и беспилотные технологии в боевую авиацию нового поколения.



Успехи в беспилотной авиации

Прототипы беспилотника Bayraktar TB3 уже успешно выполняют взлеты и боевые задачи с палубы корабля TCG Anadolu. Халук Гёргюн подчеркнул, что их двигатели произведены турецкой компанией TEI.

Глава SSB также рассказал о международном успехе беспилотных летательных аппаратов Bayraktar AKINCI и Bayraktar TB2: «На сегодняшний день эти системы экспортированы в 42 страны, а в арсенале насчитывается более 800 таких БПЛА», – сказал он.

В этом году планируется запуск серийного производства прототипов беспилотного истребителя Kızılelma, с последующей поставкой 6–10 единиц в Вооруженные силы Турции.

Надежная оборона с современными системами ПВО

В сфере противовоздушной обороны Турция уже эксплуатирует систему «Стальной купол», ключевые компоненты которой производятся серийно.

Отвечая на вопрос о системах противовоздушной обороны Patriot, Халук Гёргюн отметил, что отечественные системы ПВО SİPER обладают характеристиками, сопоставимыми с зарубежными аналогами.

Технологический прорыв и рост экспорта

Наложенные на страну санкции стимулировали развитие более эффективных и доступных национальных технологий, что также способствовало созданию новых рабочих мест.

«Благодаря эмбарго мы разработали гораздо лучшие продукты. Например, для беспилотных летательных аппаратов нам не поставляли камеры, но теперь мы производим камеры, которые даже лучше их», – заявил Гёргюн.

Сегодня в оборонной промышленности Турции занято свыше 95 тысяч человек, а экспорт продукции в прошлом году составил $7,1 млрд – преимущественно в страны Европы и НАТО.

Турция занимает 11-е место в мировом рейтинге экспортеров оборонной продукции и, как заявил глава Управления оборонпрома, ставит перед собой цель войти в десятку лидеров. С 2018 года под предводительством компании Baykar страна контролирует 65% мирового рынка БПЛА.