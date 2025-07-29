ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Впервые дрон взорвался в столице Беларуси
Следствие утверждает, что аппарат был начинен тротилом и поражающими элементами; происхождение беспилотника не уточняется
Впервые дрон взорвался в столице Беларуси
/ Public domain
18 часов назад

Минобороны Беларуси сообщило о перехвате неопознанного беспилотника, который в ночь на 30 июля пролетал над Минском. По официальной версии, дрон был сбит средствами радиоэлектронной борьбы и упал во дворе дома №72 по улице Матусевича. Пострадавших нет, но повреждены квартира и припаркованный автомобиль.

По данным Следственного комитета, аппарат был снаряжен тротилом и поражающими элементами — фактически речь идет о боевом дроне. Происхождение и модель БПЛА не уточняются.

Издание «Зеркало» публикует видео момента взрыва: слышен характерный шум, затем — взрыв и падение обломков. Местные жители рассказывают, что «ночь была жуткой» и «все проснулись от этого пронзительного звука».

Минобороны назвало объект «воздушной целью — нарушителем порядка использования воздушного пространства» и заявило, что ситуация находится на личном контроле президента страны Александра Лукашенко. Власти пообещали усилить наблюдение за небом.

Хотя в небе над Беларусью неоднократно фиксировались беспилотники, в том числе российские, ранее власти не раскрывали столь подробных деталей. Инцидент стал первым за время войны в соседней Украине, когда дрон с боевой нагрузкой упал в столице страны. По данным СМИ, только за неделю с 7 по 13 июля в воздушном пространстве Беларуси было зафиксировано минимум 59 залетов беспилотников.

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