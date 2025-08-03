Из-за ликвидации USAID администрацией президента Дональда Трампа более 60 тыс. тонн продовольственной помощи для голодающих застряло на складах в США и по всему миру. Часть продуктов уже испортилась, сообщает The Washington Post.

На складе в штате Джорджия месяцами хранится арахисовая паста стоимостью $50 млн, предназначенная для борьбы с детским недоеданием в охваченных голодом регионах вроде Судана. Компания Mana Nutrition была вынуждена принять решение избавиться от части продовольственной помощи.

«Это гигантский избыток, — заявил главный операционный директор компании Дэвид Тодд Хармон. — Все законтрактовано. Все куплено и оплачено. Просто никто не забирает».

Ситуация возникла после того, как администрация Трампа ликвидировала Агентство США по международному развитию (USAID) 1 июля. Было сокращено более 80% программ помощи и уволены почти все сотрудники агентства.