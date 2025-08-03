ПОЛИТИКА
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Тонны гумпомощи сгнили на американских складах
Ликвидация USAID привела к скоплению 60 тыс. тонн продовольствия на складах, часть уже испортилась
Тонны гумпомощи сгнили на американских складах
Продовольственная помощь хранится на складе Edesia Nutrition в Норт-Кингстауне, штат Род-Айленд, США, 15 мая 2025 года / Reuters
3 августа 2025 г.

Из-за ликвидации USAID администрацией президента Дональда Трампа более 60 тыс. тонн продовольственной помощи для голодающих застряло на складах в США и по всему миру. Часть продуктов уже испортилась, сообщает The Washington Post.

На складе в штате Джорджия месяцами хранится арахисовая паста стоимостью $50 млн, предназначенная для борьбы с детским недоеданием в охваченных голодом регионах вроде Судана. Компания Mana Nutrition была вынуждена принять решение избавиться от части продовольственной помощи.

«Это гигантский избыток, — заявил главный операционный директор компании Дэвид Тодд Хармон. — Все законтрактовано. Все куплено и оплачено. Просто никто не забирает».

Ситуация возникла после того, как администрация Трампа ликвидировала Агентство США по международному развитию (USAID) 1 июля. Было сокращено более 80% программ помощи и уволены почти все сотрудники агентства.

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По данным Reuters, на четырех правительственных складах в Джибути, ЮАР, Дубае и Хьюстоне скопилось от 60 до 66 тыс. тонн продовольствия на сумму более $98 млн. Этого хватило бы для обеспечения более 1 млн человек в течение трех месяцев или всего населения сектора Газа на полтора месяца.

Администрация Трампа уже решила сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья для детей в Афганистане и Пакистане — этого хватило бы на 1,5 млн детей в течение недели.

«Эти товары были приобретены американскими налогоплательщиками для спасения жизней, а не для того, чтобы они хранились на складах или были сожжены», — заявила сенатор Джинн Шейхин.

Госдепартамент обещает решить проблему и уже выделил $52 млн Всемирной продовольственной программе ООН на поставку 12 тыс. тонн продовольствия в страны Африки и на Гаити. Однако эксперты предупреждают, что доставка может занять месяцы, что для голодающих может оказаться слишком поздно.

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