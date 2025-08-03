Из-за ликвидации USAID администрацией президента Дональда Трампа более 60 тыс. тонн продовольственной помощи для голодающих застряло на складах в США и по всему миру. Часть продуктов уже испортилась, сообщает The Washington Post.
На складе в штате Джорджия месяцами хранится арахисовая паста стоимостью $50 млн, предназначенная для борьбы с детским недоеданием в охваченных голодом регионах вроде Судана. Компания Mana Nutrition была вынуждена принять решение избавиться от части продовольственной помощи.
«Это гигантский избыток, — заявил главный операционный директор компании Дэвид Тодд Хармон. — Все законтрактовано. Все куплено и оплачено. Просто никто не забирает».
Ситуация возникла после того, как администрация Трампа ликвидировала Агентство США по международному развитию (USAID) 1 июля. Было сокращено более 80% программ помощи и уволены почти все сотрудники агентства.
По данным Reuters, на четырех правительственных складах в Джибути, ЮАР, Дубае и Хьюстоне скопилось от 60 до 66 тыс. тонн продовольствия на сумму более $98 млн. Этого хватило бы для обеспечения более 1 млн человек в течение трех месяцев или всего населения сектора Газа на полтора месяца.
Администрация Трампа уже решила сжечь почти 500 тонн высококалорийного печенья для детей в Афганистане и Пакистане — этого хватило бы на 1,5 млн детей в течение недели.
«Эти товары были приобретены американскими налогоплательщиками для спасения жизней, а не для того, чтобы они хранились на складах или были сожжены», — заявила сенатор Джинн Шейхин.
Госдепартамент обещает решить проблему и уже выделил $52 млн Всемирной продовольственной программе ООН на поставку 12 тыс. тонн продовольствия в страны Африки и на Гаити. Однако эксперты предупреждают, что доставка может занять месяцы, что для голодающих может оказаться слишком поздно.